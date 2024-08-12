Готовность системы ЖКХ в Клину к холодам превысила 60%

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Система жилищно-коммунального хозяйства городского округа Клин в целом подготовлена к осенне-зимнему сезону 2024/25 гг. более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая готовность оценивается более чем в 60%. При этом тепловые сети готовы к зиме на 96,3% — проверку прошли 245 км труб. Из 64 котельных округа к холодам подготовлена 51, что составляет 79%. Сети водоснабжения готовы на 75%, система водоотведения — на 76%. А из 1204 многоквартирных домов к новому отопительному сезону готов 591», — говорится в сообщении.Как отметила глава Клина Алёна Сокольская, в округе идёт реализация одной из самых масштабных в регионе программ по модернизации теплового хозяйства.
«Это новый уровень качества теплоснабжения. Это повышение надежности системы в целом и экономия за счёт снижения теплопотерь», — подчеркнула Алёна Сокольская.В администрации добавили, что в текущем году в округе построили пять больших котельных и одиннадцать модульных тепловых пунктов.
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