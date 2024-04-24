Готовность капремонта хирургического корпуса Домодедовской больницы достигла 15%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт хирургического корпуса центральной городской больницы ведётся в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас в здании, расположенном по адресу: улица Пирогова, дом №9, корпус 4, ведётся демонтаж и строительно-монтажные, а также штукатурные работы, устраиваются тяжки пола и дверные откосы. В ремонте заняты 35 рабочих», — отмечается в сообщении.В рамках капитального ремонта в корпусе также полностью поменяют медицинское оборудование и мебель.
Работы проводятся в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.
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Лев Каштанов