На капремонте Домодедовской школы №2 завершились демонтажные работы

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Демонтаж в рамках капитального ремонта Домодедовской средней школы №2 имени М.Д. Глазова завершён, начались общестроительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Школа должна быть безопасной. Мы постоянно общаемся со строителями, вместе решаем важные вещи», — отметила директор школы Наталья Редькина.Согласно плану капремонта, в здании отремонтируют кровлю и входные группы, утеплят помещения и обновят инженерные сети. Кроме того, будут заменены окна, обновлены стены, пололки и полы, отремонтированы лестницы. Школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а также сантехникой.
В школе учатся 528 человек, на время капремонта их перевели в школу №7. Завершить все работы и вновь открыть школу №2 планируется к началу нового учебного года.
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Лев Каштанов