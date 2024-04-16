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В Подмосковье к 1 сентября капитально отремонтируют более 60 школ и детсадов

16 апреля 2024, 13:59
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

23 детских сада и 41 школу в Московской области откроют после капитального ремонта к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На всех 64 объектах сейчас завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, ведётся замена инженерных сетей и общестроительные работы», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта во всех зданиях должны обновить кровлю, фасад и внутреннюю отделку, заменить инженерные сети и оконные блоки. Подрядчики также должны благоустроить прилегающие территории.



В обновлённых школах и детских садах будет установлено современное оборудование и новая мебель. Кроме того, все здания должны приспособить для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Суд оставил без изменений приговор Кацу за распространение фейков о ВС РФ
16 апреля 2024, 13:39

Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд рассмотрел жалобу на предыдущий приговор в отношении блогера Максима Каца* и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Кац* был осужден за распространение фейков о российской армии. Блогеру было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее Кац* неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Также он опубликовал фейковую видеозапись, на которой сообщал об «уничтожении» ВС РФ гражданских объектов на Украине. Свою вину блогер не признал.

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*внесен в реестр иноагентов на территории РФ
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На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешённую скорость
16 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/igoriss

Скоростной режим изменили на участке федеральной трассы М-11 «Нева» от 59 км в Подмосковье до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На указанном участке трассы водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 километров в час», — говорится в сообщении.
Напомним, 7 ноября минувшего года разрешённая скорость на трассе была снижена до 110 километров в час. Ограничение было введено для обеспечения большей безопасности движения в зимнее время.

Отмечается также, что изменение скоростного режима коснулись и ряда участков на трассе М-4 «Дон». В частности, в Тульской области с 296 по 322 км в обход Ефремова, а также в Ростовской области с 1091 по 1119 км максимальную разрешённую скорость повысили с 90 до 110 километров в час.

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Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
NASA: мусор с МКС через три года упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
16 апреля 2024, 13:12

Фото: iStock/3DSculptor

Мусор с Международной космической станции спустя три года нахождения в космосе упал на Землю и пробил крышу дома в американской Флориде. Об этом сообщают Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и издание Space.
По информации источника, в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями, общая масса мусора составляла около 5,8 тысячи фунтов (около 2,6 тысячи килограммов). В сообщении NASA утверждается, что выброшенные отходы должны были полностью сгореть в атмосфере 8 марта текущего года.

Утверждается, что часть мусора смогла сохраниться и врезаться в дом в Нейплсе во Флориде. В результате столкновения крыша дома оказалась пробита. Иных подробностей инцидента ​не приводится.

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Московские врачи спасли мужчину с мошонкой огромных размеров
Московские врачи избавили жителя Рязани от редкого заболевания — слоновости мошонки
16 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Wasan Tita

Столичные врачи спасли жителя Рязани от редкого заболевания — так называемой слоновости мошонки. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Отек интимного органа мужчины достиг таких размеров, что в нем поместилось 28 литров жидкости.

Неприятные симптомы стали беспокоить мужчину семь лет назад. Он начал замечать признаки кожных изменений, увеличения размеров мошонки. Мужчина обратился в медицинское учреждение. Там ему диагностировали лимфедему III степени. Заболевание поразило нижние конечности и половые органы. Помимо этого, отек мошонки достиг огромных размеров. Врачи провели мужчине обследование и пришли к выводу о том, что нужно хирургическое вмешательство. Все прошло успешно. Врачам удалось не только сохранить, но и реконструировать половой член за счет тканей пациента.

Стоит отметить, что слоновость больше хроническое заболевание. Оно характеризуется прогрессирующим лимфатическим отеком и замещением подкожно-жировой клетчатки соединительной ткани. Приобретенная слоновость наружных половых органов — редкая болезнь.

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Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках о ВС РФ
16 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/AMilkin

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор журналисту Михаилу Зыгарю* по делу о фейках о российской армии, сообщает ТАСС.
Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Ему грозит до десяти лет колонии.

В апреле текущего года фигурант был объявлен в розыск. В настоящее время Зыгарь* проживает в Берлине, продолжает писать книги. Последняя из его работ была посвящена событиям на Украине.

В октября 2022 года журналист был внесен в реестр иноагентов. Он неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Позже он пытался оспорить статус иноагента в суде, но безуспешно.

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* признан в РФ иностранным агентом
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В подмосковной деревне Госконюшня снесли полуразрушенное отделение связи
16 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Здание отделения связи, находившееся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в деревне Госконюшня городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание отделения связи 1960 года постройки общей площадью около 100 квадратных метров долгое время не эксплуатировалось и начало разрушаться. Перестали работать инженерные сети, нарушилась геометрия несущих конструкций. По итогам обследования здание признали подлежащим сносу», — говорится в сообщении.
Проблемный объект демонтировали в первом квартале текущего года. В настоящее время строительный мусор, оставшийся от здания, утилизирован, участок очищен. Решение о том, как будет использована освободившаяся земля, ещё не принято.

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Шаг вперёд: «Аэрофлот» ввёл новые правила перевозки животных в салоне самолёта
Зооэксперт Корецких: животные смогут летать «Аэрофлотом» комфортно и безопасно
16 апреля 2024, 11:25

Фото: iStock/nadisja

После трёхмесячного тестирования «Аэрофлот» ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Теперь домашние питомцы — небольшие животные и птицы — смогут путешествовать рейсами «Аэрофлота» и «России» на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе. В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов. Максимальные габариты контейнера в классах «эконом и «комфорт»: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30 сантиметров. Для класса «бизнес»: полужесткий — 50х40х40 сантиметров, жесткий — 50х40х30 сантиметров.
Исполнительный директор общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с «Радио 1» отметил, что это очень хорошая новость для владельцев животных.

«Новость очень хорошая, потому что теперь владельцы могут брать животных с собой на борт и не переживать, как там они летят в багажном отсеке. Животные – наши друзья, члены семьи, поэтому хочется чтобы они летали в полном комфорте и максимальной безопасности. Теперь официально установлены правила, поэтому никаких конфликтных ситуаций быть не должно», – сказал эксперт.

Специалист по защите животных обратил внимание, что билет питомцу нужно покупать за полную стоимость, как на обычного человека, а нововведения предполагают наличие новых средств безопасности для животных на сиденье.

«Сейчас им добавили, насколько я понимаю, дополнительные ремни, которые будут фиксировать переноску на сиденье при взлете, посадке и зонах турбулентности. Сейчас оборудовали места, чтобы не перевернулась переноска», – сказал специалист.

Юрий Корецкий пояснил, что животных, согласно правилам, нужно сажать у иллюминатора или на среднем сидении при определенных условиях в определенных рядах.

«Нельзя, чтобы рядом с животными сидели дети или другие животные. Переноска должно стоять либо у иллюминатора, либо на среднем сидении в определенных условиях в определённых рядах. А если у кого-то из пассажиров аллергия, то его, наверное, смогут пересадить на месте и на регистрации рейса», — сообщил собеседник.

В конце директор по защите животных отметил, что любые изменения в авиаперевозках даются сложно, потому что это касается безопасности, но это в любом случае это прогресс и шаг вперед. Нужно, чтобы и другие авиаперевозчики пришли к этому примеру, заключил эксперт.

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В Подмосковье в два раза ускорили выдачу порубочного билета
16 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/Animaflora

Получить разрешение на вырубку зелёных насаждений в Московской области стало быстрее и проще благодаря оптимизации соответствующей услуги на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Срок получения порубочного билета на областном портале госуслуг сократился в два раза и теперь составляет восемь рабочих дней. Кроме того, если вырубить нужно менее 15 деревьев, сервис автоматически создаёт перечётную ведомость — один из обязательных документов для получения этой услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что оптимизация сервиса позволит сэкономить время заявителей и вероятность отказа в предоставлении услуги станет меньше.

Порубочный билет необходим, когда нужно вырубить аварийные или сухие деревья, пересадить деревья на общественных территориях, а также при сносе зданий, ремонте инженерных коммуникаций и пр. Порубочный билет могут оформить владельцы недвижимости, это могут быть как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

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Опубликован проект «Путин. Время России» с трудовыми достижениями страны за 12 лет
16 апреля 2024, 09:38

Фото: iStock/Mailson Pignata

Проект «Путин. Время России», посвящённый важнейшим трудовым достижениям страны за период с 2012 по 2024 гг., создала некоммерческая организация «Национальный центр трудовой славы», сообщает пресс-служба Центра.
«В проекте собрано более 400 событий, в которых принимал участие президент России Владимир Путин. Это открытие объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, новых производств, больниц, школ, памятников, модернизация армии и объектов оборонной промышленности», — говорится в сообщении.
В проект входит 241 статья, события систематизированы хронологически.

Кроме того, Национальный центр трудовой славы выпустил новый номер альманаха «Время России». Он состоит из 146 статьей, касающихся главных событий страны, произошедших с октября по декабрь 2023 года.

Альманах и проект «Путин. Время России» доступны на портале времяроссии.рф.

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