В Подмосковье к 1 сентября капитально отремонтируют более 60 школ и детсадов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
23 детских сада и 41 школу в Московской области откроют после капитального ремонта к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На всех 64 объектах сейчас завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, ведётся замена инженерных сетей и общестроительные работы», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта во всех зданиях должны обновить кровлю, фасад и внутреннюю отделку, заменить инженерные сети и оконные блоки. Подрядчики также должны благоустроить прилегающие территории.
В обновлённых школах и детских садах будет установлено современное оборудование и новая мебель. Кроме того, все здания должны приспособить для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Лев Каштанов