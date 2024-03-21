Готовность капремонта хирургического отделения Коломенской больницы составила 39%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт хирургического отделения №2 Коломенской областной больницы ведётся на улице Октябрьской Революции в городе Коломна, в настоящее время работы выполнены на 39%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас в корпусе монтируют инженерные системы: отопление, водопровод, систему электроснабжения и вентиляцию. Проводятся работы по усилению стен, рабочие устанавливают дверные и оконные блока, а также занимаются внутренней отделкой помещений. Продолжается ремонт кровли», — говорится в сообщении.Здание хирургического корпуса №2 Коломенской больницы на 200 коек было построено в 1937 году. После ремонта там разместят региональный сосудистый центр, где смогут проходить реабилитацию пациенты после инсульта и инфаркта.
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