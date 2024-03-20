В городском округе Щёлково приступили к капитальному ремонту школы №13

Фото: Муниципальное казённое учреждение г.о. Щёлково
Здание школы № 13 имени В. А. Джанибекова в городском округе Щёлково будет отремонтировано в рамках президентской программы. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Муниципального казённого учреждения округа.
В настоящее время на объекте работают 99 человек и две единицы техники. Демонтажные работы уже подходят к концу. Рабочие выполняют монтаж утеплителя, грунтовку и штукатурку стен.
Фото: Муниципальное казённое учреждение г.о. Щёлково
После завершения ремонтных работ в школу поступит новая мебель.
Общая площадь здания школы составляет порядка 5,300 квадратных метров. Все работы планируется завершить к началу следующего учебного года.
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Фото: Муниципальное казённое учреждение г.о. Щёлково
«При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы выполняем капитальный ремонт наших учебных заведений. В этом году достроим большую школу в Новом городке, отремонтируем две школы и детский сад. Всё это позволит создать более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе», – сообщил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.Летом планируются работы по обновлению фасада, кровли и входных групп. Также будут заменены окна, двери, инженерные сети и сантехническое оборудование. Во всех помещениях школы будет сделан ремонт.
После завершения ремонтных работ в школу поступит новая мебель.
Общая площадь здания школы составляет порядка 5,300 квадратных метров. Все работы планируется завершить к началу следующего учебного года.
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Анастасия Чинкова