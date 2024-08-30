Готовность капремонта котельной «Беспятово» в Зарайске превысила 70%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Зарайскую котельную «Беспятово», являющуюся одной из крупнейших в округе, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект расположен на Советской улице. В котельной провели разборку обмуровки котла и сейчас специалисты монтируют новое оборудование», — говорится в сообщении.Отремонтированная котельная обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением около девяти тысяч жителей Зарайска. Кроме того, благодаря новому оборудованию существенно сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.
«Капремонт котельной в Зарайске — важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей округа. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — подчеркнул глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.Отмечается, что после завершения работ в здании котельной будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.
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