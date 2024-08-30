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Готовность капремонта котельной «Беспятово» в Зарайске превысила 70%

30 августа 2024, 09:49
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Зарайскую котельную «Беспятово», являющуюся одной из крупнейших в округе, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект расположен на Советской улице. В котельной провели разборку обмуровки котла и сейчас специалисты монтируют новое оборудование», — говорится в сообщении.
Отремонтированная котельная обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением около девяти тысяч жителей Зарайска. Кроме того, благодаря новому оборудованию существенно сократятся выбросы в атмосферу вредных веществ.



«Капремонт котельной в Зарайске — важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей округа. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», — подчеркнул глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Отмечается, что после завершения работ в здании котельной будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 августа составила 4 балла
30 августа 2024, 10:01

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 августа, сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к Москве на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей столицу и аэропорт Домодедово, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Минское, Щёлковское, Рязанское, Каширское, Ленинградское, Носовихинское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве призвали подмосковных водителей не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.

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Школьные линейки в Москве пройдут в помещениях и без родителей
30 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

В московских школах изменили формат проведения линеек к 1 сентября. Мероприятия пройдут в закрытых помещениях и в отсутствие родителей.
Такое решение в образовательных учреждениях объясняют жаркой погодой и соображениями безопасности, передаёт РБК. Учебный год в этом году начнётся 2 сентября. Некоторые школы планируют вести онлайн-трансляцию мероприятия. Первый урок в школах в День знаний начнётся с «Разговора о важном».

Издание направило запрос в министерство просвещения, а также в Департамент образования и науки города Москвы. В пресс-службе заместителя мэра столицы Анастасии Раковой не стали комментировать информацию о линейках, сообщив, что расскажут «все по части образования» на специальной пресс-конференции, запланированной на 30 августа.

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Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку
30 августа 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свидетельства на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» получили пять тренеров, преподающих в подмосковных спортивных школах, церемония состоялась в Доме правительства Московской области, документы тренерам вручил первый замминистра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Перов, сообщает пресс-служба министерства.
«В этом году ещё пять тренеров-преподавателей получили свидетельства на получение социальной ипотеки. Это важная мера поддержки, которая позволяет нам создавать комфортные условия для наших специалистов», — прокомментировал вручение глава Минспорта региона Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что за семь лет действия программы квартиры по соципотеке получили 66 подмосковных тренеров.

Сейчас обладателями свидетельств на соципотеку стали тренер-преподаватель по волейболу Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва Анна Евстифеева, тренер-преподаватель по легкой атлетике балашихинской спортшколы «Орион», тренер-преподаватель по тхэквондо областного училища олимпийского резерва №1 Шамсутдин Гамзатов, тренер-преподаватель по хоккею областной школы олимпийского резерва Максим Яшин и тренер-преподаватель по адаптивному спорту мытищинской спортшколы «Авангард» Владислав Самарин.

По программе «Социальная ипотека» основная сумма жилищного займа выплачивается в течение десяти лет из бюджета Московской области, а собственник квартиры платит только проценты по кредиту. Участниками программы, помимо тренеров, могут стать учителя, медики, молодые учёные и уникальные специалисты ОПК.

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Роскомнадзор запретил провайдерам в РФ пытаться ускорить YouTube
30 августа 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Sorapop

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») предостерёг российских провайдеров от попыток ускорения видеохостинга YouTube. Этот орган является подведомственным Роскомнадзору.
Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru., специалисты ФГУП «ГРЧЦ» предупредили провайдеров, что совершать манипуляции с трафиком ресурсов, доступ к которым подлежит ограничениям, недопустимо. Ранее появилась информация, что провайдеры стали самостоятельно ускорять YouTube, используя технологию, перенаправляющую трафик с российских серверов компании Google на европейские.

Вскоре компании начали получать от ФГУП «ГРЧЦ» уведомления о недопустимости таких действий. Представители надзорного органа пояснили, что нарушение маршрутизации трафика ставит под угрозу техническую возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-ресурсу в случае возникновения такой необходимости.

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Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация
30 августа 2024, 07:19

Фото: iStock/vadimguzhva

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «‎НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян заявил, что практически всем пациентам с болезнью вейперов EVALI необходима госпитализация. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Минздрав сообщил о новой болезни EVALI, вызываемой вейпами и электронными сигаретами. Симптомы заболевания напоминают коронавирусную инфекцию и включают повышенную температуру, слабость, кашель и одышку, а также изменения в легких.

В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

По ее словам, EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95% пациентов с EVALI нуждаются в госпитализации в пульмонологическое или реанимационное отделение, а одной трети больных требуется искусственная вентиляция легких.

Она добавила, что болезнь была официально признана в США в 2019 году на фоне растущей эпидемии вейпинга среди подростков и молодежи. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в стране было зарегистрировано более 2800 случаев госпитализации из-за EVALI, из которых 68 закончились летальным исходом.

По её словам, использование электронной продукции, содержащей безникотиновой или никотиновой, может привести не только к EVALI, но и к поражениям сосудов, сердца и респираторной системы.

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Необычные советы от сексолога: как телефонный секс может изменить вашу связь с партнером
Сексолог Морган: секс по телефону может укрепить вашу связь
30 августа 2024, 04:45

Фото: istockChainarong Prasertthai

Сексолог Тайоми Морган поделилась с изданием The Cut необычным методом для обогащения сексуальной жизни и укрепления эмоциональной близости: сексом по телефону. Этот способ подходит как для пар, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для тех, кто хочет добавить разнообразия в свою сексуальную рутину.
По словам Морган, секс по телефону позволяет развить эротические фантазии и углубить интимную связь. Важным аспектом является обсуждение своих предпочтений и фантазий с партнером до начала беседы. Это поможет снизить тревожность и сделать процесс более комфортным, особенно для новичков в ролевых играх.

Экс-оператор секса по телефону Деметра ДеЛюн советует создать подходящую атмосферу перед началом разговора. Мелочи, такие как антураж комнаты, белье и общий образ, играют значительную роль в создании нужного настроения.

ДеЛюн также рекомендует не пытаться создавать вымышленный образ для разговоров по телефону, а оставаться самим собой и следовать своим предпочтениям. Если же партнеры хотят попробовать ролевые игры, важно заранее обсудить это.

Во время беседы по телефону следует подробно описывать окружающую обстановку, одежду и аромат. Открыто говорите о своих желаниях и позвольте фантазии разгуляться. Однако до начала беседы необходимо обсудить границы и напомнить, что все обсуждаемое остается между вами. Если метод не вызывает удовольствия, не стесняйтесь обсудить это с партнером. В случае необходимости, всегда можно прекратить разговор.

Таким образом, секс по телефону может стать полезным инструментом для укрепления отношений и добавления новых эмоций в вашу интимную жизнь.

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#семья
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Радикальные изменения: раскрыто, как новые правила изменят вашу пенсию
РБК: Власти хотят повысить лимит пенсионных баллов для работающих пенсионеров
30 августа 2024, 02:55

Фото: istock/Denis Vostrikov

Правительство России рассматривает возможность изменения системы начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров.
Как сообщает РБК со ссылкой на проверенный источник, планируемые изменения предполагают увеличение годового лимита пенсионных баллов для этой категории граждан.

В настоящее время работающие пенсионеры могут получать не более трех ИПК в год. Однако, согласно паспорту национального проекта «Кадры», их количество могут увеличить до 10, что соответствует нормам для всех остальных работающих россиян.

Эти предложения были обсуждены на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета 28 августа. Тем не менее, проект еще находится на стадии доработки, и в него могут быть внесены дополнительные изменения.

Ранее юрист Ирина Гриценко прокомментировала новые поправки к закону о психиатрической помощи. Подробности об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

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#пенсионеры
#изменения
#поправки
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Соседи Дуровых в Петербурге раскрыли семейную тайну старшего брата создателя ВК и Telegram
Соседи заявили, что старший брат Дурова «ведет себя, как гений Перельман»
30 августа 2024, 00:53

Фото: istock/JohnDWilliams

Старший брат Павла Дурова, Николай Дуров, долгое время оставался в тени знаменитого родственника. Однако его соседи и коллеги из Петербурга недавно раскрыли интересные детали о жизни этого уникального человека.
Николай, родившийся на четыре года раньше Павла, с детства увлекался математикой и неоднократно побеждал на международных олимпиадах. Получив образование в СПбГУ, он продолжил академическую карьеру, переехав в Германию, где защитил диссертацию по геометрии Аракелова.

Несмотря на свои научные успехи, Николай в 2006 году присоединился к брату и стал техническим директором ВКонтакте. Он разрабатывал ключевые элементы социальной сети и впоследствии создал уникальную систему шифрования для Telegram.Соседи по дому на Камышовой улице вспоминают Николая как замкнутого человека, который редко выходил из дома без матери. Они сравнивают его с Григорием Перельманом, известным математическим гением, который также ведет затворнический образ жизни.

Сегодня Николай работает научным сотрудником в Математическом институте имени Стеклова в Санкт-Петербурге, хотя его коллеги утверждают, что давно его не видели. Несмотря на это, Дуров-старший продолжает оставаться в тени, избегая публичности и внимания к своей персоне.

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Миронов день 30 августа: Что нужно сделать, чтобы беды обходили стороной
Верующие отметят праздник в честь святого Мирона 30 августа
30 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

30 августа верующие чтят память святого Мирона. Этот день в народе называют Днём Мирона или Вдовьими помочами. По старому стилю он приходился на 17 августа.
О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника

Святой Мирон происходил из знатного рода и служил пресвитером в Ахаии. Он был известен своим кротким нравом и благочестием, а также добротой к людям.

Мирон жил в III веке в греческом городе Ахаия и происходил из богатого знатного рода. Он был пресвитером Ахеи во времена правления императора Декия и отстаивал права прихожан.

Согласно преданию, местный правитель Антипатр зашел в христианский храм с намерением схватить находившихся там людей и подверг их мучениям. Тогда Мирон заступился за них и его подвергли пыткам в городе Кизик. Антипатр приказал сжечь его заживо, однако огонь не причинил пресвитеру вреда.

После ночи в темнице он был брошен на съедение диким зверям, но они не тронули его, а одна из львиц перегрызла его путы. Затем его бросили в печь, но пламя погасло. Не выдержав этого, правитель города наложил на себя руки. В конце концов, солдатам пришлось отрубить ему голову.

Соратники забрали останки Мирона и похоронили их недалеко от места казни.

Второе название этого праздника — Вдовьи помочи. В народе сохранилась поговорка: «На вдовий двор — хоть щепку кинь». Она означала, что нужно хоть немного помочь.

По традиции 30 августа все мужчины в селе помогали вдовам, сиротам и тем, кто оказался в беде. Отказывать нуждающимся в помощи было нельзя, ведь святой Мирон служил примером милосердия.

Традиции в Миронов день

30 августа считался началом активного листопада, поэтому крестьяне завершали полевые работы. По приметам, если не отсеяться в этот день, то на следующий год можно было собрать только цветы.

Также в этот день часто дули ветры. Однако наши предки могли предсказать погоду заранее — по дню Тихона. Если Тихон дует тихо, то и Мирон отдыхает.

Мужчины в этот день помогали по хозяйству женщинам, оставшимся без мужей, и сиротам. Они чинили сломанные вещи, заготавливали дрова на зиму. А хозяйки дарили вещи и утварь, угощали хлебом и пирогами. Всё это делали от души, веря, что благое дело вернётся сторицей.

Девушки в Миронов день проводили «похороны мух». Насекомых клали в скорлупу от орехов или в кожуру овощей и закапывали в землю. Этот обряд сопровождался песнями. В это время парни присматривали невест, так как начиналось время осенних свадеб.
Фото: istockphoto / Lastovetskiy

Обряд имел особое значение. В представлении древних славян насекомые — это души умерших людей. Комар и муха, по мнению наших предков, уносили душу усопшего на тот свет. Кроме того, ритуал символизировал наступление холодов и гибель насекомых.

По традиции 30 августа также сжигали старые вещи. Верили, что пламя может унести все беды, неприятности и болезни. Чтобы они не вернулись, у входной двери вешали пучки сухой травы и лапти. Такой оберег должен был защитить от сглаза и порчи.

Матери на Миронов день обливали детей водой, набранной в колодце. Это делали для того, чтобы оградить ребёнка от всех недугов.

Также существовал ритуал от дурного сна. Чтобы плохой сон не сбылся, собирали стебли 12 трав, перевязывали красной шерстяной ниткой и обметали этой метелкой постель. А после её сжигали.

Что нельзя делать 30 августа

Наши предки верили, что всматриваясь в своё отражение 30 августа можно потерять красоту. Поэтому 30 августа лучше не увлекаться разглядыванием себя в зеркале.

Ссоры между парами в эту дату могут привести к разлуке. Чтобы избежать этого, стоит быть внимательными и заботливыми друг к другу.

На Руси считали, что если проснуться 30 августа пораньше, то можно избежать проблем с деньгами. Поэтому лучше не залёживаться в постели.
Фото: istockphoto / oatawa

Согласно примете, сегодня не стоит поднимать вещи с земли, особенно на перекрёстках или вблизи них. Это может быть уловкой колдунов для передачи негативной энергии.

Чтобы не стать жертвой украденной красоты, в этот день лучше не задерживаться в магазинах одежды и не тратить на примерку слишком много времени.

В Миронов день категорически запрещается навещать умерших на кладбище и поминать их в доме. Также не стоит ссориться с близкими, кричать на них или обижаться. Лучше быть внимательными и заботливыми друг к другу.

Если вы хотите узнать, что вас ждёт в будущем, лучше отложить гадания на другой день. Этот день не подходит для привлечения мистической силы.

Что можно делать в Миронов день

В этот день можно посетить церковь и помолиться святым, а также попросить здоровья и удачи для себя и своих близких.

В старину утром мужчины отправлялись на сельскохозяйственные работы, а хозяйки занимались заготовками на зиму: солили и сушили грибы, варили варенье из лесных ягод и компоты из яблок.

Также в этот день было принято вешать старые лапти над входом в избу. Позже их заменяли ношеной обувью. Люди верили, что таким образом можно защитить своё жилище от нечисти, зависти и злых духов.
Фото: istockphoto / AndrisBarbans

На Вдовьи Помочи было обязательно проявить внимание к нуждам вдов, сирот и обездоленных. Мужчины приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, а женщины приносили продукты.

А ещё в этот день рекомендуется сжечь все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с вещами из дома уйдут все обиды и печали. Ч

Приметы

В народе существует множество примет, связанных с Мироновым днём. Считается, что в этот день можно узнать, какая погода будет на Покров Пресвятой Богородицы, который приходится на 14 октября.

Например, если журавли успели улететь в тёплые края к Миронову дню, то на Покров ударят сильные морозы.

Если же 30 августа небо закрывают тёмные тучи, то это означает, что ненастье пришло надолго. А вот хорошая погода в Миронов день сулит раннюю весну.

Также есть и другие приметы, связанные с этим днём. Например, если ранним утром трава покрылась инеем, то это предвещает богатый урожай в следующем году.
Фото: istockphoto / Sergii Kateryniuk

30 августа окажется неудачным для похода под венец — молодожёны будут несчастны в браке и быстро разойдутся.

Кроме того, считается, что если погода в праздник хорошая, то весна наступит рано. Если птицы улетели на юг, то осень придёт раньше.

А если на рассвете солнце багрового цвета, то погода будет ветряной. А вот если на утро была роса и туман, то можно было ожидать хорошей погоды.

В целом, Миронов день — это интересный и загадочный праздник, который до сих пор вызывает интерес у людей и помогает им предсказывать погоду и события в будущем.

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