В Кашире достраивают здание полиции с тиром и котельной

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Здание полиции возводят на 1-й Дзержинской улице в Кашире, в настоящее время работы находятся на завершающем этапе, ход строительства проверил глава городского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новое современное здание предусматривает комфортное размещение всех отделений полиции. До конца сентября строители планируют закончить все фасадные работы. Для сотрудников будут созданы все условия: спортзал, тир, комнаты отдыха. Подрядчик планирует завершить строительство в ноябре и приурочить открытие ко Дню полиции», — сказал Михаил Шувалов.Площадь здания составляет свыше восьми тысяч квадратных метров, в административной части будут обустроены кабинеты с комнатами отдыха, а на цокольном этаже — спортзал и тир. Кроме того, у здания предусмотрена своя блочно-модульная газовая котельная, плац с противоударным покрытием и парковка.
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