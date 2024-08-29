В деревне Кузнецово под Клином построили котельную

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Блочно-модульную котельную мощностью 2 МВт построили в деревне Кузнецово городского округа Клин в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО», в настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные испытания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная работает на природном газе. Она оснащена четырьмя водогрейными котлами и обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением восемь многоквартирных домов, в которых проживают более 400 человек», — говорится в сообщении.Отмечается, что котельная полностью автоматизирована, постоянное присутствие персонала там не требуется.
Всего по концессионному соглашению между правительством Московской области и компанией «Газпром теплоэнерго МО» планируется построить 32 котельных и четыре центральных тепловых пункта, а также реконструировать и модернизировать 78 котельных и 16 тепловых пунктов.
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