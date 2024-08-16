Строительная готовность котельной в деревне Сапроново достигла 80%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Котельную для обеспечения нужд жилого комплекса «1-й Донской» возводят в селе Сапроново Ленинского городского округа, ход работ проверили представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области. По оценке специалистов, строительная готовность объекта достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время строители монтируют оборудование котельной, а также благоустраивают прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, общая площадь котельной составляет 430 квадратных метров. Котельная будет работать в автоматическом режиме, постоянное присутствие обслуживающего персонала здесь не потребуется. Мощность новой котельной составит около 41 МВт, она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые корпуса, амбулаторию, школу и два детсада.
Сдать котельную в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале текущего года.
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