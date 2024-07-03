Готовность капремонта одинцовского детсада №65 достигла 40%

Капитальный ремонт здания детского сада №65 ведётся в Одинцове, в настоящее время работы выполнены на 40%. Для того, чтобы обновлённый детсад соответствовал современным нормам, пришлось увеличить объём переделок. Об этом рассказал гендиректор компании-подрядчика «Интеграл» Владимир Горошко, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Произошло небольшое увеличение сметы относительно начальной стоимости контракта. Здание 1975 года постройки и многие решения не соответствуют современным требованиям. Например, пришлось практически полностью демонтировать плиты покрытия кровли, чтобы заменить их на современные. Изменились требования по противопожарной безопасности — мы увеличили ширину эвакуационных выходов, коридоров, дверных проёмов, построим эвакуационные лестницы с каждой группы», — пояснил Горошко.Он добавил, что при капитальном ремонте также учитываются повышенные требования администрации Одинцовского округа к организации детских площадок и благоустройству территории.
Детский сад планируется открыть в сентябре.
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