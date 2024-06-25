В Пушкинском округе продолжается капремонт поликлиники

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкино продолжается капитальный ремонт поликлиники №1. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В медучреждении по плану проводится замена всех инженерных сетей и лифтов, ремонт и перепланировка. Поликлинику не закрыли для посещения, часть сотрудников переехала в другие подразделения.
Капитальный ремонт в поликлинике №1 продлится до конца 2026 года.
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«Это очень важное событие — одновременный капитальный ремонт двух крупнейших поликлиник нашего округа: поликлиники № 1 в Пушкино и поликлиники № 9 в Ивантеевке. К сожалению, на время ремонта пациентам придётся столкнуться с временными неудобствами. Дело в том, что у нас нет отдельных площадей, чтобы полностью отселить туда наши подразделения. Поэтому мы будем ремонтировать здания по частям, по половине каждого. Пока в одной половине будут идти работы, в другой продолжат работать врачи.Мы просим вас с пониманием отнестись к этой ситуации. Но, я надеюсь, она будет компенсирована обновлёнными зданиями, в которых будет удобно и врачам, и пациентам», — поделился главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.
Капитальный ремонт в поликлинике №1 продлится до конца 2026 года.
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Мира Полтева