Готовность капремонта поликлиники в Шатуре превысила 30%

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт здания поликлиники ведется на Интернациональной улице в Шатуре, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 30 процентов. Сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас на объекте завершается демонтаж устаревших конструкций, идут общестроительные работы, монтируются инженерные системы: отопление, водопровод, канализация и вентиляция. Ведётся установка оконных блоков, а также ремонт фасада и крыши», — отмечается в сообщении.Качество работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.
Отмечается, что на время капремонта работа поликлиники не прерывается, приём ведётся частично в здании терапевтического отделения.
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Лев Каштанов