В Дмитровском округе капитально отремонтируют девять участков теплосети

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Девять изношенных участков тепловой сети подмосковного города Дмитров обновят до начала зимы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Планируется выполнить капитальный ремонт девяти изношенных участков тепловых сетей города Дмитров. Это, к примеру, тепловые сети на улице Водников и улице Профессиональная», — говорится в сообщении.Кроме того, после опрессовки теплосетей, которую проведут в мае-июне текущего года, в программу по модернизации могут включить дополнительные участки теплосети в округе. В частности, состояние теплосетей проверят в сёлах Рогачёво и Внуково, городе Яхрома, а также в рабочих посёлках Некрасовский, Икша и Деденёво.
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