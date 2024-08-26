В Дубне планируют капитально отремонтировать вторую школу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Вторую школу планируют капитально отремонтировать по президентской программе в городском округе Дубна, ремонт первой уже практически завершён, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Следующая наша большая цель — это включение следующей, второй школы тоже в большую президентскую программу капитального ремонта. (…) Надеемся, те перемены, которые мы начали в текущем году, будут продолжены и в следующем», — сказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.Отмечается, что капитально отремонтированное здание школы №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка, построенное в Дубне в 1937, откроет двери с началом учебного года. Сейчас работы почти закончены, наносятся последние штрихи. Кроме того, на пришкольной территории откроется реконструированный стадион. Пользоваться им смогут не только ученики, но и жители соседних домов.
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