Готовность капремонта школы в истринской деревне Кострово достигла 60%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание школы капитально ремонтируют в деревне Кострово городского округа Истра, в настоящее время работы выполнены на 60%, полностью завершить ремонт должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся оборудование перегородок, монтаж инженерных сетей, входных и внутренних дверей, укладка плитки, отделка помещений и покраска фасадов. Работы идут согласно установленному графику», — отметили в министерстве.Костровская школа была построена в 1969 году, площадь здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. В план капитального ремонта вошло полное обновление фасада и крыши здания, замена дверей и окон, а также сантехнического оборудования и инженерных сетей. В классах установят новую мебель.
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