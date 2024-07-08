В Лыткарине до конца года отремонтируют семь домов

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Капитальный ремонт семи многоквартирных домов проведут в городе Лыткарино, работы завершат до конца текущего года, передаёт корреспондент Анастасия Харченко.
«В первую очередь в программу включаются дома, которые требовали капремонта на дату приватизации первой квартиры, но так его и не дождались, а также дома, набравшие максимальный итоговый балл по результатам обследований», — отметила замначальника управления ЖКХ Лыткарина Ольга Венкова.В частности, в ходе капремонта в домах №№4, 6 и 9 в квартале 3А, доме №12 на улице Спортивная и домах №№6 и 25 приведут в порядок крыши. А самый большой объём работ запланирован по адресу: улица Коммунистическая, лом №60. Здесь укрепят фасад, заменят балконные плиты, отремонтируют все внутридомовые инженерные системы, крышу и фундамент.
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Лев Каштанов