В Лыткарине до конца года отремонтируют семь домов

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в Мытищах у памятника Петру и Февронии состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены семейные пары разных поколений, профессий и взглядов, но их объединяют любовь друг к другу, верность и семья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.