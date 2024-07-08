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В Лыткарине до конца года отремонтируют семь домов

08 июля 2024, 10:53
Фото: Владимир Думчев

Фото: Владимир Думчев

Капитальный ремонт семи многоквартирных домов проведут в городе Лыткарино, работы завершат до конца текущего года, передаёт корреспондент Анастасия Харченко.


«В первую очередь в программу включаются дома, которые требовали капремонта на дату приватизации первой квартиры, но так его и не дождались, а также дома, набравшие максимальный итоговый балл по результатам обследований», — отметила замначальника управления ЖКХ Лыткарина Ольга Венкова.
В частности, в ходе капремонта в домах №№4, 6 и 9 в квартале 3А, доме №12 на улице Спортивная и домах №№6 и 25 приведут в порядок крыши. А самый большой объём работ запланирован по адресу: улица Коммунистическая, лом №60. Здесь укрепят фасад, заменят балконные плиты, отремонтируют все внутридомовые инженерные системы, крышу и фундамент.

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#лыткарино
#капремонт
#капитальный ремонт
#мкд
В Москве умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева
08 июля 2024, 10:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве скончалась народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБДТ) Марина Кондратьева. Артистке было 90 лет.
О кончине знаменитой балерины сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. О датах прощания и похорон будет объявлено позднее.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1924 года в Ленинграде. В 1952 году она закончила Московское хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра. Она была первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.

В 2013 году артистка стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. Она преподавала в театре и давала мастер-классы в разных странах. Кондратьева была лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).

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#балет
#театр
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В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров
08 июля 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в Мытищах у памятника Петру и Февронии состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены семейные пары разных поколений, профессий и взглядов, но их объединяют любовь друг к другу, верность и семья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что семейный парам, отмечающим юбилей совместной жизни, вручили награды. Среди приглашённых были те, кто состоит в браке полвека и более.

В торжественной обстановке состоялось создание новой семьи: супругами стали Алексей Онищенко и Елена Тимофеева. Присутствовавших приветствовала замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Семья – это самое главное, что есть у человека. Этот год у нас особенный, он объявлен президентом Годом семьи. Желаю всем супружеским парам как можно больше лет быть вместе, чтобы дети и внуки приносили радость», – сказала Гречаная.
Депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв подчеркнул важность сохранения семейных ценностей в нашей стране. А председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, обращаясь к семьям, брак которых заключён много лет назад, отметил, что их союз является настоящим примером для всех молодых пар округа.

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#мытищи
#супруги
#семьи
#праздник
#день семьи
#любви и верности
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»
08 июля 2024, 10:07

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» стартовал в Московской области в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках социального раунда во всех городских округах региона будут проводить просветительские и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование участников дорожного движения о недопустимости пьяного вождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, будут проводиться рейды с массовой проверкой водителей на трезвость, а также патрулирование территорий СНТ, коттеджных посёлков, деревень, сёл и мест отдыха у воды.

Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится в Московской области до 28 июля. Он организован в рамках реализации подмосковного проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
#подмосковье
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Глава Истры Витушева анонсировала обновление сетей водоснабжения в Дедовске
08 июля 2024, 10:00

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Дедовске в ближайшие два года планируется комплексное обновление сетей водоснабжения. Некоторые участки коммуникаций признаны аварийными, и работу по реконструкции начнут с них, сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
«Составлен график работ по замене 28% городских коммуникаций холодного водоснабжения, а это порядка 15 км. Это значительно повысит качество холодного водоснабжения для всего Дедовска. Ресурс будет соответствовать современным требованиям. Работа на коммунальных объектах, связанных с подачей и тепла и воды, не столь заметна для жителей Дедовска, но она критически важная для всего города», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она пояснила, что, если вопрос теплоснабжения не актуален летом, то холодное водоснабжение – наоборот. С подачей ресурса могут возникнуть сложности, так как и сети, и насосное оборудование ВЗУ, смонтированное более полувека назад, никогда не модернизировалось. Сегодня оно просто не справляется с запросами жителей.
«Пример – водозаборный узел № 1 на Ленина в городе Дедовске. Объект возведён в 1963 году и по тем временам соответствовал всем нормам. Этот ВЗУ – три артезианские скважины, оборудованные насосной станцией и резервуаром для аккумулирования ресурса. И на этом всё», – описала ситуация Витушева.
Однако на этом ВЗУ, снабжающем водой целый ряд улиц, котельные и объекты социальной сферы Дедовска, никогда не было какой-либо подготовки воды, подчеркнула глава Истры Сегодня наличие объемной станции обезжелезивания воды критически важно для города.

По словам Витушевой, в 2024 году удалось добиться включения ВЗУ в двухлетнюю госпрограмму реконструкции. Это позволит улучшить качество воды за счёт возведения станции обезжелезивания, обустройства насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды.

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#подмосковье
#московская область
#дедовск
#модернизация
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В Подмосковье с начала года поженились более 20 тысяч пар
08 июля 2024, 09:51

Фото: iStock/Елена Новикова

Свыше 20 тысяч пар зарегистрировали брак в Московской области с начала текущего года, их поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В Московской области в этом году поженились уже более 20 тысяч пар, и в этот праздничный день я желаю им счастья и благополучия, пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности», — сказал Игорь Брынцалов.
Он отметил, что в Подмосковье созданы все условия для того, чтобы регистрация брака и проведение свадебного торжества были максимально удобны для новобрачных. Брынцалов также напомнил, что недавно в области заработал портал «Свадьба в Подмосковье» — там собрана вся информация о региональных площадках для бракосочетания, об организации выездной регистрации и пр.

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#игорь брынцалов
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#брак
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#любви и верности
#московская область
#подмосковье
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Детсад на 107 мест в королёвском ЖК «Театральный парк» построят до конца года
08 июля 2024, 09:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 107 воспитанников, ведётся на территории жилого комплекса «Театральный парк» в городском округе Королёв, сдать новый детсад в эксплуатацию планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершили устройство кровли, ведётся фасад инженерных систем и лифта, а также фасадные работы», — отмечается в сообщении.
Общая площадь здания детского сада составляет свыше 1,9 тыс. квадратных метров. Проектом предусмотрены помещения для групп, кружковые, физкультурные и музыкальные залы, столовая с кухней, медицинский пункт и методологические кабинеты.

Детский сад возводится за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#детский сад
#минжилполитики мо
#детсад
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«Эта скумбрия издевается?»: ‎Зеленская привела украинцев в ярость одним постом
РИА Новости: Зеленская привела украинцев в ярость одним постом
08 июля 2024, 06:43

Жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Он появится в украинских школах в рамках программы ментального здоровья. Курировать её будет Зеленская.

Украинский телеканал «Эспрессо» опубликовал в Facebook* новость о запуске курса. Инициатива Елены Зеленской вызвала бурную реакцию пользователей.

«Уроки счастья в укрытии. А еще зима впереди. Какое еще счастье ждет детей. Эта скумбрия издевается?» — написал Игорь Боднар.

Валентина Стеценко спросила, Зеленская ли будет рассказывать детям, как «зеленая» власть делает украинцев все несчастнее.


«Наверное, у Зеленских и украинского народа разные представления о счастье, потому что они живут в разных реальностях», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жена Владимира Зеленского купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. На данный момент всего запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Транспортное средство Елене передадут в 2026 году.

Жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Стало известно, почему водителей без страховки могут штрафовать каждый день
Юрист Яковлева: водителей без страховки могут штрафовать ежедневно
08 июля 2024, 05:32

Фото: IStock/wastesoul

Система распознавания водителей без страховки может заработать в этом году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марию Яковлеву.
Она рассказала, что для фиксации нарушителей будут использовать камеры. Они проверят госномера автомобиля по базе. Если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически будет выписан штраф. Повторяться это может ежедневно. Сумма штрафов в месяц составит 25 000 рублей. ГД рассмотрит инициативу в начале августа.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО. Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.

Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#камеры
#осаго
#полис
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Вспышки на солнце могут привести к изменению озонового слоя Земли
Science XXI: солнечные вспышки становятся причиной повышения температур
08 июля 2024, 01:21

Фото: IStock/remotevfx

Иногда солнце может производить более разрушительные вспышки, чем те, которые мы привыкли обычно наблюдать. Это так называемые «событиями с солнечными частицами», рассказывает Science XXI.
Как объясняет издание, протоны, будучи тяжелее электронов, подбрасываются солнечным ветром и достигают более глубоких слоев атмосферы Земли, приводя к разрушению ее озонового слоя. Эти же события вызывают яркие полярные сияния.

Тем не менее, ученые обеспокоены усилившимися вспышками на солнце, ведь во многом благодаря им озоновый слой за последние 100 лет сократился на 6%, что привело к большему попаданию солнечных лучей и повышению температуры в мире.

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