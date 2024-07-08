Глава Одинцовского округа Иванов проверил капремонт больницы в селе Перхушково

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Готовность объекта превышает 15%. Рабочие уже выполнили демонтаж и сейчас занимаются усилением конструкций, обустройством перегородок и кровельными работами.
Как сообщил глава муниципалитета, в будущем году на базе медучреждения будет открыт современный сосудистый центр. Одинцовская областная больница уже набирает штат сосудистого центра. Сейчас идёт подготовка специалистов. Как рассказал главный врач Александр Грицанчук, в обновлённом стационаре будут использовать самые передовые технологии оказания медицинской помощи.
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«Больничный комплекс был построен в 2003 году и для своего времени был одним из лучших в Московской области. Но спустя 20 лет зданию уже требовался ремонт. Работы стартовали в прошлом году, они идут по графику. Мы находимся в постоянном контакте с руководством Одинцовской больницы и подрядной организацией, готовы оказывать максимальную помощь и поддержку, чтобы капитальный ремонт шёл без сбоев», – подчеркнул Иванов.
Как сообщил глава муниципалитета, в будущем году на базе медучреждения будет открыт современный сосудистый центр. Одинцовская областная больница уже набирает штат сосудистого центра. Сейчас идёт подготовка специалистов. Как рассказал главный врач Александр Грицанчук, в обновлённом стационаре будут использовать самые передовые технологии оказания медицинской помощи.
«В медико-техническом задании мы постарались учесть максимально современные тенденции. В этом корпусе, будут находиться сосудистая хирургия, оказание помощи пациентам с инфарктами и инсультами, будут открыты эндоваскулярные операционные – это передовые технологии. Также будет проводиться полный цикл диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил Грицанчук.На базе медучреждения также планируется создать обучающий центр для персонала. Из тяжёлого оборудования в стационаре будут аппараты КТ и МРТ, два рентген-аппарата и ангиограф.
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Лора Луганская