Готовность капремонта школы в Королёве достигла 85%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание школы №10, расположенное на улице Дзержинского в городском округе Королёв капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 85 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие прокладывают слаботочные сети, проводят электромонтажные работы, укладывают настенную плитку в санузлах, а также занимаются фасадными работами и обустраивают входные группы. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.В работах участвуют свыше 60 человек.
Капитальный ремонт должен быть завершён до начала учебного года, включая установку новой мебели и оборудования.
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Лев Каштанов