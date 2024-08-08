В Пушкинском округе завершают капремонт школы №11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №11, расположенную в микрорайоне Заветы Ильича Пушкинского городского округа, капитально ремонтируют, в настоящее время работы вошли в завершающую стадию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Рабочие заканчивают чистовую отделку помещений, продолжается монтаж инженерных сетей — системы водоснабжения и отопления, монтаж слаботочных и силовых линий, а также кровельные и фасадные работы. На прилегающей территории ведется устройство площадок и проездов», — говорится в сообщении.В настоящее время в работах задействованы 30 человек, используется три единицы техники. Полностью завершить капитальный ремонт подрядчик планирует 20 августа, чтобы ребята могли начать учебный год в обновлённой школе.
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Лев Каштанов