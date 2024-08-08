В Дубне обновят 4,5 тыс. квадратных метров асфальта на пешеходных дорожках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Обновить асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках планируют в Дубне, объём работ составит около 4,5 тыс. квадратных метров, об этом рассказал глава городского округа, Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальтовых пешеходных дорожек планируется обновить в Дубне в ближайшие дни. В первую очередь в планы ремонта попали наиболее поврежденные участки и те, на которые поступали многочисленные жалобы от жителей», — сказал Максим Тихомиров.Он отметил, что в настоящее время уже завершены работы на улице Энтузиастов, где заменили около километра тротуаров. Кроме того, тротуар обновлён на улице Балдина, а также закончен ремонт участка пешеходной дорожки на Центральной улице.
В ближайшее время должны быть закончены работы на улицах Приборостроительной и Промышленной.
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