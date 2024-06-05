Готовность капремонта школы в Звенигороде достигла 75%

Два подъезда из округа Пушкинский примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба

«Отобрано около 70 заявок и в настоящий момент членами комиссии проводится обследование с составлением акта смотра. От городского округа Пушкино было заявлено два подъезда. Сейчас мы в стадии их осмотра», — поделился главный аналитик министерства ЖКХ Егор Бувалко.

Два подъезда из Зеленоградского и Правдинского примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья» в номинации «Лучший тематический подъезд».Каждый подъезд обладает своей технической уникальностью, а стены расписаны по специальной технологии. Стоит отметить, что Жителей, чей подъезд станет победителем жду приз в виде туристической поездки.