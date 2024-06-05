Готовность капремонта школы в Звенигороде достигла 75%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №2 имени Героя СССР М.А. Пронина в подмосковном Звенигороде капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены на 75 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные работы: обустройство фасада, чистовая отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, рабочие занимаются благоустройством пришкольной территории», — говорится в сообщении.В работах заняты 60 человек, используется две единицы техники. Завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года.
В министерстве отметили, что здание школы было построено в 1961 году. На время ремонта учеников перевели в другое здание образовательного комплекса — школу №1.
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