Можайскую больницу ждёт капитальный ремонт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На 2024-2026 годы запланированы капремонт Можайской больницы и строительство подстанции скорой медицинской помощи в посёлке Поречье. Об этом глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«К нашей Можайской больнице приписаны 62 тыс. человек. Мы не только отремонтируем здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти две трети жителей нашего округа», – отметил глава.По словам Мордвинцева, также в округе продолжат обновлять парк машин скорой помощи.
В 2022 году в муниципалитете капитально отремонтировали школу «Лидер» в посёлке Гидроузел, в 2023-м – СОШ №2 в Можайске и СОШ №1 в деревне Клементьево. На следующий год запланирован капремонт школы «Перспектива» в посёлке Колычево.
Сообщается, что главными темами рабочей встречи стали модернизация системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов, а также ремонт дорог.
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Лора Луганская