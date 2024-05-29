В Павловском Посаде на капитальный ремонт закрыли дворец культуры

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Дворец культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде закрывается на капитальный ремонт кровли. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 1 июня здание дворца культуры «Павлово-Покровский» будет закрыт для посещения из-за провдения капитального ремонта крыши.
Информация об открытии Дворца культуры «Павлово-Покровский» будет размещена дополнительно в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа.
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«Все клубные формирования продолжают свою деятельность на базе других учреждений нашего города по прежнему расписанию. Народный коллектив ансамбль народной песни «Крутояр» и коллектив спутник «Ярок» будут размещены в парке «Дубрава» образцовый коллектив «Цирковая студия «Пилигрим» в ДК «Филимоновский», образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца «Кредо» размещен в ДК «Большедворский»,спортивные танцы для взрослых будут проходить в Парке «Дубрава», — поделились в пресс-службе.
Информация об открытии Дворца культуры «Павлово-Покровский» будет размещена дополнительно в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского городского округа.
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Мира Полтева