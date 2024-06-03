Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 65%

Около 600 автобусов для обслуживания пассажирских маршрутов закупила Московская область в текущем году, обновление парка и другие аспекты улучшения работы общественного транспорта в регионе обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельной конференции с членами правительства и главами городских округов.