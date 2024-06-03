Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 65%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт стадиона «Чайка» проводится в микрорайоне Юбилейный в Королёве, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе монтируют панели фасада и слаботочные сети, штукатурят стены, обустраивают кровлю и благоустраивают прилегающую территорию. На объекте заняты 60 рабочих, задействовано шесть единиц техники», — отмечается в сообщении.Стадион «Чайка» был построен в 1957 году, инфраструктура объекта включает в себя раздевалки, душевые, туалет, медицинский кабинет, а также конференц-зал с аппаратурой для демонстрации происходящих на стадионе мероприятий, радиоузел, электрическое табло и систему освещение. У стадиона предусмотрена стоянка для автомобилей.
Закончить капремонт должны в третьем квартале текущего года.
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