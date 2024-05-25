В микрорайоне Дзержинец ведется капитальный ремонт фасадов зданий

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В микрорайоне Дзержинец городского округа Пушкинский продолжается масштабный капитальный ремонт фасадов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт ведется на фасад домов 7,9,18, 23 и 36.
В настоящий момент все работы выполнены уже на 20%.
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«В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов выполняются ремонт панельного фасада с устройством декоративно-защитного слоя, замена окон в местах общего пользования, ремонт балконных плит, ремонт козырьков подъездов, замена входных дверей в подъезды. В скором времени в домах будут выполнены работы по капитальному ремонту плоских крыш и установке узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.
В настоящий момент все работы выполнены уже на 20%.
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Мира Полтева