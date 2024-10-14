Готовность капремонта центра детского творчества в Куровском превысила 55%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание центра детского творчества «Открытие», расположенное на Вокзальной улице в посёлке Куровское Орехово-Зуевского городского округа, капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта составила 55,5%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас ведётся чистовая отделка внутренних помещений здания, проёмов окон и дверей, устройство инженерных сетей, фасадные и кровельные работы, на объекте занято 25 строителей и две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Площадь здания центра детского творчества «Открытие» составляет около тысячи квадратных метров. Согласно плану, в ходе капитального ремонта здесь должны обновить фасад, крышу, входные группы, все двери и окна, инженерные сети и сантехнику. Завершить все работы должны в начале будущего года.
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Лев Каштанов