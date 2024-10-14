В Московской области оценили готовность муниципалитетов к зиме

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В минувшие выходные первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совершил рабочую поездку в Красногорск. Вместе с представителями местной администрации он проверил состояние контейнерных площадок в густонаселённых районах городского округа, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В соответствии с установленными сроками, муниципалитет под контролем инспекторов министерства устранит все обнаруженные недостатки, проинформирует жителей о правилах парковки в неположенных местах и проведёт необходимое обучение сотрудников коммунальных служб.
«На сегодняшний момент мы понимаем сколько коммунальной техники уже готово к зиме, каков штат дворников, какая зарплата у сотрудников. Отработаны алгоритмы действий мастеров, водителей и механиков. Видим, все муниципалитеты ответственно подходят к подготовке к зимнему периоду — уделяют значительное внимание обеспеченности базовым инвентарем, исправности средств малой механизации, наличию на складах МБУ противогололёдных материалов», — сообщил Григорьев.
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