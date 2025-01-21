Готовность капремонта в Воскресенской больнице достигла 96%

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проверяют дворы, общественные места и оценивают их состояние. Они обращают внимание на чистоту, отсутствие мусора, дефекты малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и льда, а также состояние игровых и спортивных площадок, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Все обнаруженные проблемы регистрируются и передаются коммунальным службам для быстрого исправления. После этого проводится повторный контроль.



С начала года было устранено около 1,5 тысяч дефектов, выявленных инспекторами. Наиболее распространённые нарушения включали мусор на контейнерных площадках и в урнах (5 777 единиц), вандализм с надписями на стенах, зданиях и заборах (1 015 единиц) и неубранный снег (387 единиц).

Читайте также: