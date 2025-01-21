Готовность капремонта в Воскресенской больнице достигла 96%

Капитальный ремонт одного из корпусов больницы в подмосковном Воскресенске близится к завершению, в настоящее время его готовность составляет 96%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На объекте заканчивают электромонтажные работы, монтируют слаботочную систему и систему вентиляции, а также проводят пуско-наладочные работы всех инженерных систем. В ходе работ используются качественные материалы и современные технологии, чтобы создать комфортные условия и для пациентов, и для медиков», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.В корпусе, в котором проводится капитальный ремонт, размещаются офтальмологическое и соматическое отделения. Здание расположено по адресу: Воскресенск, Больничный проезд, дом №1, корпус 5.
Читайте также:
Строители отчитались о ходе капремонта крыши жилого дома в округе Зарайск
Капремонт в гимназии №5 в Люберцах завершат к 1 сентября
В Лобне открылась после капремонта школа №5 с расписными стенами
Лев Каштанов