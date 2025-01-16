В Лобне открылась после капремонта школа №5 с расписными стенами

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Капитальный ремонт завершился в здании школы №5 в Лобне, с сегодняшнего дня здесь начали учиться лицеисты. Стены школы расписали члены творческой мастерской Алексея Шилова — они изобразили озеро Киёво, Шуховскую водонапорную башню, Шереметьево и МЦД, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области в четверг, 16 января.
«Здание школы на Авиационной улице было построено в 1960 году. В рамках капитального ремонта здесь поменяли кровлю, обновили и утеплили фасад, установили новые окна и двери, а также обновили все инженерные сети и поставили новое оборудование», — говорится в сообщении.В честь открытия для лицеистов и их родителей провели ознакомительную экскурсию по обновлённой школе и устроили праздничный концерт.
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