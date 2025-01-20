Строители отчитались о ходе капремонта крыши жилого дома в округе Зарайск

Скатную крышу капитально ремонтируют в доме №19 в деревне Мендюково городского округа Зарайск, в настоящее время работы выполнены на 50%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Кровлю ремонтируют в кирпичном двухэтажном доме, построенном в 1981 году, площадь крыши составляет 674 квадратных метра. Сейчас рабочие уже отремонтировали кровлю из профлиста, обновили и утеплили чердачное помещение, заменили стропила, обработали деревянные конструкции огнеупорными составами и заменили систему наружного водостока», — отмечается в сообщении.Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский подчеркнул, что капитальный ремонт ведётся по графику и в соответствии со всеми строительными стандартами и нормами.
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