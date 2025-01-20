Строители отчитались о ходе капремонта крыши жилого дома в округе Зарайск

Российский экспортный центр и креативная платформа Простор от VK открыли цифровую выставку «Digital Art Russia» в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который проходит в в китайском Шэньяне с 17 по 25 января. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба РЭЦ.