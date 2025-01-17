Капремонт в гимназии №5 в Люберцах завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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В здании люберецкой гимназии №5, расположенной по адресу: Октябрьский проспект, дом №348, ведётся капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время строители завершили демонтажные работы на объекте и скоро приступят к отделочным. В капремонте участвует 31 человек. Работы проводятся по госпрограмме за счёт бюджетных средств», — отметили в министерстве.Общая площадь здания гимназии составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и входную группу, поменять все инженерные сети и сантехническое оборудование, а также потолки и полы, установить новые двери, окна и мебель. В программу входят также кровельные работы и благоустройство пришкольной территории.
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