В Подмосковье уменьшилось число жалоб на сбои в ЖКХ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Количество обращений, связанных с неполадками в работе жилищно-коммунального хозяйства в Московской области, за минувшую неделю снизилось на 15% по сравнению с ситуацией неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.
«За прошлую неделю специалисты Коммунальных систем Московской области приняли и отработали свыше 320 заявок, что на 15% меньше, чем было за неделю до этого. Заявки поступали из городских округов, где предприятие ведет основную деятельность: Лосино-Петровский, Богородский, Электросталь, Шатура, Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Отмечается, что было отработано свыше 200 прямых заявок, из них свыше 80% касались засоров на внутриквартальных сетях, а 6% — теплоснабжения.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Ещё 123 заявки были поданы в электронном виде. 87 из них касались холодного водоснабжения и качества воды, 14 — модернизации сетей и 11 — отопления и горячего водоснабжения.
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