Готовность образовательного комплекса в красногорском ЖК «Тетрис» достигла 85%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Образовательный комплекс, состоящий из блока для младших классов на 160 учеников и дошкольного отделения на 260 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Тетрис» на территории городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В трёхэтажном здании образовательного комплекса закончена прокладка внешних инженерных сетей и завершается обустройство внутренних. Смонтированы лифты. Во всех помещениях установлены окна. Ведётся отделка фасада», — говорится в сообщении.На прилегающей территории устанавливают спортивные и детские площадки.
В министерстве отметили, что строительство образовательного центра ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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