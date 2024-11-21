В Люберцах построят школу с залом-амфитеатром

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школа, рассчитанная на 1100 учеников, с актовым залом в форме амфитеатра и двумя спортивными залами, появится на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в городском округе Люберцы, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
На пришкольной территории будет оборудованы спортивные и игровые зоны, а также экологическая тропа. Кроме того, предусмотрены опытные участки для выращивания цветов и овощей.«Школа будет четырёхэтажной, её общая площадь составит свыше 17 тысяч метров. В здании предусмотрено комфортное обучение 16 классов начальной школы и 28 классов средней и старшей школы. Здесь оборудуют универсальные кабинеты, лаборатории и мастерские. Актовый зал, спроектированный в форме амфитеатра, будет вмещать 400 зрителей. А на втором этаже школы разместится два спортзала площадью 288 и 540 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Школа будет построена за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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