На территории кластера «Пушкино Дом у воды» устанавливают внешние стены

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В рамках кластера малоэтажной застройки «Пушкино Дом у воды» ведутся работы по установке внешних стен. Проект реализуется компанией «Самолёт» на территории более 150 гектаров, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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