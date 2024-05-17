Готовность путепровода над ж/д путями в Опалихе достигла 60%

Фото: Артём Мишуков
Путепровод через МЦД-2 возводят у железнодорожной станции Аникеевка в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет 60%, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Сейчас ведётся подготовка первого пролётного строения к нанесению гидроизоляционного покрытия. Готова также площадка для возведения металлоконструкций. На втором пролётном строении началось омоноличивание балок и обратная засыпка подпорных стен», — рассказал инженер компании-подрядчика «Мехколонна СТС» Сергей Трантов.Он добавил, что с начала лета строители приступят к монтажу металлических конструкций пролётного строения.
Отмечается, что завершить строительство и открыть движение по новому путепроводу планируется до конца 2024 года.
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