В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Девять тротуаров начали строить в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Строительство пяти километров тротуаров началось на девяти региональных дорогах в Истре, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском, Одинцовском, Талдомском, Дзержинском и Раменском округах. Всего до конца текущего месяца планируем начать ещё 34 километров тротуаров», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что все тротуары будут с пониженным бордюром, съездами для маломобильных людей и тактильной плиткой для слабовидящих.
Всего до конца сезона в Подмосковье должны обустроить свыше 65 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах. При этом более 18 километров из них вошли в программу по итогам народного голосования на портале «Добродел».
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Лев Каштанов