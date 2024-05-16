Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

В Подмосковье стартовало строительство тротуаров

16 мая 2024, 10:59
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Девять тротуаров начали строить в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Строительство пяти километров тротуаров началось на девяти региональных дорогах в Истре, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском, Одинцовском, Талдомском, Дзержинском и Раменском округах. Всего до конца текущего месяца планируем начать ещё 34 километров тротуаров», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что все тротуары будут с пониженным бордюром, съездами для маломобильных людей и тактильной плиткой для слабовидящих.



Всего до конца сезона в Подмосковье должны обустроить свыше 65 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 35 муниципалитетах. При этом более 18 километров из них вошли в программу по итогам народного голосования на портале «Добродел».

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог

На дорогах Подмосковья ликвидировали около 100 тысяч ям

Стоимость проезда в пригородных поездах по Москве и Подмосковью изменится с 20 мая
#тротуары
#дороги
#минтранс мо
#алексей гержик
#строительство
#московская область
#подмосковье
Капремонт Туровской школы в Серпухове выполнен на 45%
16 мая 2024, 11:25

Капитальный ремонт здания Туровской средней общеобразовательной школы ведётся в городском округе Серпухов, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие ремонтируют и усиливают чердачное перекрытие, монтируют основание пола на первом этаже и металлоконструкции несъёмной опалубки, занимаются устройством полов на втором этаже и монтируют инженерные системы. Начались фасадные работы и предчистовая отделка помещений», — отмечается в сообщении.
На объекте работают 26 человек, задействованы две единицы техники.

Согласно плану капремонта, в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные коммуникации, провести отделку помещений и установить в классах новую мебель и современное оборудование. Работы завершатся до начала учебного года.

Читайте также:

Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт

В Реутове начинается капремонт стадиона «Приалит»

В Московской области за год проведут капремонт порядка 31 котельной
#серпухов
#школа
#капитальный ремонт
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд продлил арест одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Файзову* до 22 августа
16 мая 2024, 11:17

Фото: iStock/Andrii Zorii

Участник теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов* оставлен в СИЗО до 22 августа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
На продлении ареста настояло следствие.

Арестованный был доставлен на заседание суда в инвалидном кресле. Напомним, Файзов* получил ранение при задержании, так как оказал вооруженное сопротивление правоохранителям.

Сообщается, что в отношении других фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокусе», находящихся в настоящее время в СИЗО, суд также рассмотрит ходатайства о продлении ареста 16 мая.

Читайте также:

RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»

Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста

В ДНР заявили, что украинские службы стоят за нападением на «Крокус»

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#суд
#следствие
#заседание
#сизо
#ранение
#рф
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья приглашают посадить сад в память о героях войны
16 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Ana-Maria Oprisoreanu

Посадить садовые деревья в память о защитниках Родины в рамках эколого-патриотической и просветительской акции «Во имя любви, вечности и жизни» приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба всенародного экологического движения «Подари Земле сад».
«Акция посвящена Году семьи и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Суть акция заключается в посадке 45 миллионов деревьев, посвящённых поименно каждому, кто сражался и отдал жизнь на свободу своей Родины на полях Великой Отечественной войны, и кто ковал победу в тылу», — говорится в сообщении.

Участникам акции предлагается самостоятельно из семечка вырастить дерево, посадить его и установить именную табличку, где будет написано, кому именно посвящено это дерево.

Подробности об акции можно прочесть на сайте организации «Подари Земле сад».

Читайте также:

Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев

В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»

Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
#сад
#деревья
#экологическая акция
#патриотизм
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военнослужащий ВСУ подтвердил, что его взяли в плен в центре Волчанска
16 мая 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Пленный украинский военнослужащий Александр Матлай подтвердил, что попал в плен в центре Волчанска. Об этом пишет «Российская газета».
Он признался, что служил в заградотряде и вел огонь по своим из окна многоэтажного дома.

«Взяли в плен возле девятиэтажки в Волчанске. Начали отступать и взяли штурмовики», — рассказал Матлай.

Ранее артиллеристы группировки «Север» из России нанесли массированные удары по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это было отмечено командиром мотострелкового батальона под позывным «Балашов». Он подчеркнул, что такая артиллерийская подготовка существенно облегчила заход штурмовых групп, необходимый для продвижения вперед.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Огромные потери»: в ДНР заявили о дефиците военных ВСУ

«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области

ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками
#подготовка
#дома
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дубны Тихомиров проведет выездную администрацию с жителями
16 мая 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Выездная администрация пройдёт в Дубне 22 мая. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
22 мая вместе с командой Глава Дубны Максим Тихомиров проведет встречу с жителями в формате выездной администрации на дворовой территории домов по улице Энтузиастов.

«Место встречи выбрано неслучайно. Этот двор в этом году подлежит благоустройству. Жители расскажут, как они видят развитие своего района, каких изменений хотят в первую очередь», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.

Также на встрече поднимут вопросы об реализации проекта «Дубненская кругосветка», благоустройстве лесопарковой зоны вблизи улицы Лесная и пешеходной зоны им. П.А. Журавлева, реконструкции городских очистных сооружений и предстоящем отключении горячей воды, связанном с капитальным ремонтом участка теплосетей.

Читайте также:

В Дубне поставят спектакль под руководством директора Театра на Таганке

Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок

Дубненские журналисты победили в трёх номинациях конкурса ФМБА
#спектакль
#двор
#жители
#развитие
#максим тихомиров
#дубна
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на пять баллов
16 мая 2024, 10:33

Фото: istockphoto / MaYcaL

В четверг утром, 16 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах из Подмосковья в центр зафиксировано порядка одного миллиона автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» , М-4 «Дон» , М-5 «Урал» и М-7 «Волга», - отметили в пресс-службе.

В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона отремонтировали около 140 км дорог

Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 17-19 мая

На дорогах Подмосковья ликвидировали около 100 тысяч ям
#подмосковье
#волга
#телефон
#мцд
#шоссе
#крым
#скоростной режим
#урал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале
16 мая 2024, 10:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Об этом пишет Mash.
Сообщается, что компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. В Залима выстрелили четыре раза. Его госпитализировали и сделали операцию. Полиция ищет виновных.

Ранее в Турции вора в законе Бончо приговорили к 11 годам лишения свободы. В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.

Читайте также:

Осколок отскочил и пропорол живот ребенку: В Петербурге врачи борются за жизнь школьника

СК РФ возбудил новое уголовное дело против серийного маньяка Вороненко

«Открыли огонь»: На стадионе в Миассе застрелили человека
#полиция
#врачи
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#жизнь
#пострадавший
#пистолет
#заявление
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для подмосковной акции «Лес Будущего» подготовили более 102 тысяч сеянцев
16 мая 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 102 тысяч сеянцев ели, дуба и сосны выкопали в лесных питомниках Московской области для того, чтобы посадить их в ходе подмосковной экологической акции «Лес Будущего», которую проведут в субботу, 18 мая, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Сеянцы деревьев достают из специальных холодильников, которые были сделаны в филиалах областного Центрлесхоза ещё в начале весны», — отмечается в сообщении.
Акция «Лес Будущего», принять участие в которой смогут все желающие, будет проводиться на 16 специально подготовленных площадках. Выбрать наиболее удобную для себя локацию можно при помощи онлайн-карты.

Акция начнётся в 10 утра, до мест высадки деревьев участников довезут на бесплатных автобусах. Инструменты для посадки саженцы будут выдавать на месте.

Читайте также:

В Подмосковье сохраняется средний класс пожароопасности

В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»

Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье
#лес
#саженцы
#деревья
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
#экологическая акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье сохраняется средний класс пожароопасности
16 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области до конца недели сохраняется второй и третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидается Iтретий класс пожарной опасности.

«В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, а в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности. В субботу также отстается третий класс почти навсей трерритории региона, а Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности», — отметили в ведомстве.

Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.

Читайте также:

В Наро-Фоминске откроют 39 пришкольных летних лагерей

В Подмосковье до конца недели начнется отключение отопления

В лесах Подмосковья в этом году посадят более 620 тысяч деревьев
#лес
#синоптики
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф