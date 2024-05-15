Подмосковью передали девять участков земли для строительства дорог

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Девять земельных участков передали из федеральной собственности в собственность Московской области для строительства нескольких автодорог, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«С начала года для реализации дорожных проектов мы приняли на баланс из федеральной собственности в областную в общей сложности около двух с половиной гектаров», — отметила глава областного Минимущества Наталья Адигамова.В частности, земли были переданы для строительства участка автодороги МКАД — Котельники — Егорьевское шоссе, сети дорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», путепровода через трассу А-106 «Рублёво-Успенское шоссе» и реализации ряда других проектов.
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