Омбудсмен Москалькова встретилась в Клину с беженцами из Курска

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова навестила в Клину эвакуированных жителей Курского приграничья и выяснила, какая им нужна помощь.
Она приехала в оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» вместе с подмосковным омбудсменом Ириной Фаевской и главой городского округа Алёной Сокольской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Она добавила, что детям уже нужно готовится к школе. Более важный вопрос – воссоединение семей, так как эвакуировали только мам с детьми, и возможность трудоустройства в Клину. По словам Сокольской, нескольким семьям уже сейчас муниципалитет помогает воссоединиться и помочь найти работу в муниципальных структурах – городском хозяйстве, образовании и системе ЖКХ.
Москалькова также через звонки министру по чрезвычайным ситуациям России решала вопросы помощи семьям с прибытием в Подмосковье.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что Подмосковье примет ещё более 300 человек. 63 малыша из Дома ребёнка размещают в семейном центре «Преображение» в Егорьевске, 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом – в Подольской детской больнице. Ещё пять автобусов приехали в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступине – всего 196 мам с детьми.
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«В лагере размещены 130 курян. Они убегали, спасались, спешно вывозили из-под обстрелов детей. Самым маленьким – 10 месяцев, старшим – 17 лет. Сейчас похолодало, и у них даже нет с собой тёплых вещей. Но в перечне вопросов, которые нужно решить в первую очередь, этот – самый несложный», – уверена Сокольская.
Она добавила, что детям уже нужно готовится к школе. Более важный вопрос – воссоединение семей, так как эвакуировали только мам с детьми, и возможность трудоустройства в Клину. По словам Сокольской, нескольким семьям уже сейчас муниципалитет помогает воссоединиться и помочь найти работу в муниципальных структурах – городском хозяйстве, образовании и системе ЖКХ.
Москалькова также через звонки министру по чрезвычайным ситуациям России решала вопросы помощи семьям с прибытием в Подмосковье.
«Вся страна переживает за вас и хочет помочь. Я сегодня в Клину, чтобы попытаться решить на федеральном уровне насущные вопросы, которые требуют внимания высшего руководства страны», – сказала правозащитник.Подмосковье первым среди российских регионов предоставило кров и помощь курянам. Московская область приняла 424 человека. Половину из них разместили в Клину в лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что Подмосковье примет ещё более 300 человек. 63 малыша из Дома ребёнка размещают в семейном центре «Преображение» в Егорьевске, 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом – в Подольской детской больнице. Ещё пять автобусов приехали в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступине – всего 196 мам с детьми.
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Лора Луганская