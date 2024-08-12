Омбудсмен Москалькова встретилась в Клину с беженцами из Курска

Предприятие по производству лекарств и наборов для различных медицинских тестов «ЭКОлаб», расположенное в Электрогорске, посетили с профориентационной экскурсией члены Движения первых из Павлово-Посадского городского округа, мероприятие было организовано в рамках всероссийской акции «Первые в профессии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.