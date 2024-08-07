В летнем лагере при конном клубе в Клину отдохнули 50 ребят

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Детский лагерь организовали в конном клубе «Белавино», распложенном на территории городского округа Клин. С начала лета здесь прошло пять недельных смен, в каждой из которых было по десять ребят в возрасте от шести до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дети проводили в лагере целый день — с девяти утра до пяти часов вечера. Ребят учили ездить верхом, а также ухаживать за лошадями.
Она добавила, что некоторые ребята так увлеклись конном спортом, что продолжили занятия и после окончания смены.
В администрации отметили, что в настоящее время в лагере завершается последняя летняя смена.
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«Результаты у каждого ребёнка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадями, кто-то научился ухаживать за ними, а кто-то даже освоил разные формы выездки. Многие дети к концу недели научились ездить строевой рысью», — рассказала глава конного клуба «Белавино» Марина Наумова.
Она добавила, что некоторые ребята так увлеклись конном спортом, что продолжили занятия и после окончания смены.
В администрации отметили, что в настоящее время в лагере завершается последняя летняя смена.
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Лев Каштанов