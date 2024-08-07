В Клину объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Фото: iStock/vejaa
Сбор предметов первой необходимости для жителей Курской области объявили в Клину, глава округа Алёна Сокольская призвала клинчан внеси свой посильный вклад в помощь пострадавшим согражданам, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подтвердил, что Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области. А наш девиз в Клину уже известен многим: своих не бросаем», — сказала Алёна Сокольская.Гуманитарную помощь будут принимать в молодёжном центре «Стекольный» с 10 утра до 18:00. Пострадавшим нужно постельное бельё, гигиенические принадлежности, новая одежда, а также игрушки и канцелярские товары для детей.
Молодёжный центр «Стекольный» расположен по адресу: город Клин, улица Литейная, дом №23.
Читайте также:
Воробьёв: Подмосковье примет детей из приграничных районов Курской области
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области»
Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области
Лев Каштанов