Готовность строящейся школы в ЖК «Мытищи Парк» достигла 60%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажного здания школы составляет более 13 тысяч квадратных метров. Там предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские для работы с металлом, деревом и тканью, кабинеты для кулинарных уроков и помещения для продлёнки, а также библиотечно-информационный центр, два спортзала, а актовый зал и две столовые», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудуют спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, площадкой для волейбола и баскетбола и пр.
Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
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