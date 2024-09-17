В центре реабилитации «Ясенки» завершили возведение каркаса бассейна

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство бассейна ведётся в центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское в Новой Москве, в настоящее время на объекте готов каркас и началось возведение стен, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Сейчас строители возводят стены будущего бассейна, далее запланированы кровельные и фасадные работы, устройство теплотрассы и инженерных сетей. До конца сентября начнётся устройство оборудования бассейна, изоляционные и облицовочные работы», — говорится в сообщении.Проектом предусмотрено размещение в пристройке основной чаши бассейна с тремя дорожками по 25 метров, отдельной чаши с подъёмником, акватренажёров, тренерской, медпункта, а также технических, вспомогательных и административных помещений. Работы должны быть завершены до конца текущего года.
Читайте также:
В Серпухове построили авиационно-спортивный клуб
В Москве на 50% готов новый ФОК «Стальной»
В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов
Лев Каштанов