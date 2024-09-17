В Серпухове построили авиационно-спортивный клуб

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство авиационно-спортивного клуба завершили на территории аэродрома авиации общего назначения «Новинки» в городском округе Серпухов, объект проверили специалисты госучреждения «СтройЭксперт», сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь здания составляет около 874 квадратных метров. Здесь будут обучать будущих пилотов. Инструкторы познакомят обучающихся с внутренним устройством летательных аппаратов и помогут накопить практический опыт», — говорится в сообщении.Строительство авиаспортклуба велось в течение трёх лет. Инвестиции в проект составили около 28 миллионов рублей. В настоящее время объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Читайте также:
В Москве на 50% готов новый ФОК «Стальной»
В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов
В Королёве строят корпус школы №1, похожий на МКС
Лев Каштанов