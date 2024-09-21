«Готовьтесь к худшему»: на Украине обратились к гражданам с серьёзным предупреждением

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Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины готовиться к тяжёлой зиме. Её слова приводит местное издание «Страна.ua».
Она подчеркнула, что зимой ожидаются регулярные отключения электричества. Депутат призвала граждан готовиться к худшему, а именно длительному нахождению без света.
По словам Ясько, помощи, предоставляемой западными союзниками, не хватит на полное восстановление энергообеспечения Украины.
Несколькими днями ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, поэтому население в зимнее время может остаться без отопления и воды.
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По словам Ясько, помощи, предоставляемой западными союзниками, не хватит на полное восстановление энергообеспечения Украины.
Несколькими днями ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, поэтому население в зимнее время может остаться без отопления и воды.
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Анастасия Чинкова