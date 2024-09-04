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На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей

Минэнерго Украины заявило про повреждение энергоинфраструктуры пяти областей
04 сентября 2024, 12:29
Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

В пяти украинских областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, заявило в Telegram Минэнерго Украины.
«[ВС России] атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», — сказано в сообщении министерства.
Там указали на сложную ситуацию в энергосистеме из-за последствий удара 26 августа.



Ранее на большей части украинской республики были введены экстренные отключения электроэнергии. Подачу электричества прекратили в ряде областей, а также в Киеве.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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#украина
#энергия
#энергетика
#электричество
#новости
#война
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ТАСС: в нацформированиях киевского режима воюют более 300 боевиков из СНГ
Глава АТЦ Сысоев: в нацформированиях Киева воюют более 300 боевиков из СНГ
04 сентября 2024, 13:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Более трехсот боевиков из СНГ воюет в составе нацформирований киевского режима. Об этом сообщил в рамках совместной конференции СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте по противодействию экстремизму и терроризму глава Антитеррористического центра Евгений Сысоев.
«В составе проукраинских националистических формирований выявлено свыше 300 боевиков из стран Содружества, которые, как и выехавшие в Палестину, впоследствии смогут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#снг
#новости
#терроризм
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«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве
NYT: удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины
04 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины. Об этом пишет The New York Times.
«Прилет по военному институту в Полтаве стал деморализующим ударом для Украины, поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта войны на Донбассе», — говорится в статье.

По данным издания, волонтеры, которые принимали участие в спасательной операции, рассказали, что стали свидетелями «ужасных сцен», от которых пребывают в шоковом состоянии. По их словам, по всей территории учебного центра были разбросаны «груды тел».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ.

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#армия россии
#всу
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Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе
Военэскперт Коротченко: боевики ВСУ хотят создать плацдарм на Кинбурнской косе
04 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Liukov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины постоянно пытаются перенести террористическую активность на территорию новых регионов Российской Федерации.

«Высадка диверсионно-разведывательных групп — это тактика, которая активно и широко применяется. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции осуществляют мониторинг соответствующей активности со стороны противника и предпринимают меры по уничтожению всех высадившихся средств», — рассказал военный эксперт.

По его словам, боевые действия продолжаются ежедневно, и ситуация остается динамичной. Он отметил, что сейчас противнику не удается успешно реализовать свои планы на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Эксперт ещё раз подчеркнул, что основная цель Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально перенести активность боевых действий на территории новых субъектов России.

«Мы исходим из того, что российские военные знают о таких устремлениях противника и делают все, чтобы эти попытки были безуспешными», — подытожил он.

Напомним, что Кинбурнская коса — это песчаная коса, протянувшаяся более чем на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, находящаяся на юге Херсонской области.

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#всу
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ВС РФ ударили по предприятиям ОПК во Львове этим оружием
Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК во Львове
04 сентября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве упомянули высокоточные вооружения и дроны.
«…Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», — уточнили в Минобороны.
Там добавили, что на пораженных ударами предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетных вооружений боевиков ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили российские военные.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин обратился к нации, указав на то, что киевский режим осуществляет геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

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Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
04 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ. Других подробностей не приводится.

Кроме того, утром, 4 сентября, ВС РФ нанесли мощный групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове. Там производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#вооружения
#опк
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Населенные пункты Пречистовка и Карловка в ДНР перешли под контроль ВС РФ
МО РФ: военные РФ освободили населенные пункты Пречистовка и Карловка в ДНР
04 сентября 2024, 12:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы Российской Федерации успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт Пречистовка был освобожден военными группировки войск «Восток», а населенный пункт Карловка подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.

Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ бежали из укрепрайона у Невельского, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
04 сентября 2024, 11:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВСУ пытаются продвигаться в Курской области и закрепиться на занятых территориях, тем временем оборона противника рушится по всей линии фронта, армия России окружает Угледар, ведут бои в Селидово и Украинске.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 4 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Основные боевые действия идут в Суджанском и Кореневском районах, противник постоянно атакует несколькими волнами и старается сразу закрепиться вторым эшелоном. ВСУ пополняет свои потери через КПП «Суджа», перебрасывая бронетехнику и личный состав.

Тем не менее по скоплениям боевиков в лесных массивах активно работает наша авиация, применяя в том числе ФАБ-3000 с УМПК и ОДАБ.

По последним данным Минобороны РФ, нанесён удар по скоплению сил и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум, готовившихся атаковать Курскую область. Уничтожено 20 машин и до 80 боевиков.

При этом военный аналитик Юрий Подоляка сообщает, что под Курск новых мощных резервов ВСУ больше не отправляют. Основные силы теперь направлены под Покровск, Селидово и Курахово.


Покровское направление


Здесь российские бойцы продвигаются в районе села Желанное Первое. Военкор Евгений Лисицын считает, что основной акцент делается на южный участок фронта на этом направлении. ВСУ смогли стянуть резервы в Селидово и пытаются всеми силами удержать город, ведутся бои. Похожая ситуация складывается и в Украинске.

Кураховское направление


Боевики украинской армии в спешке бежали из кармана у Невельского, чтобы избежать попадания в окружение. Населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, которые продолжают здесь продвижение. ВСУ вынуждены были откатиться в район Красногоровки, потеряв большую территорию. Важно, что украинский укрепрайон у Невельского был единственным, который противник держал ещё с 2014 года. Таким образом, на Донецком направлении теперь полностью прорвана вся первая линия обороны, которую ВСУ строили 10 лет.

Южно-Донецкое направление


Бои идут в окрестностях Водяного и Пречистовки. Здесь у ВС РФ фиксируются успехи, как и к западу от Павловки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что российские бойцы взяли Пречистовку под свой контроль.

«С южно-донецкого направления приходят сообщения о переходе под контроль армии России н.п. Пречистовка, что к западу от Угледара. Контроль над Пречистовкой значительно осложнит возможности противника по перегруппировке и подвозу БК для украинского гарнизона, засевшего в Угледаре», — пишет Поддубный в своем Telegram-канале.

По Угледару армия России наносит множественные удары артиллерией и авиацией. ВС РФ продолжают акцентированное продвижение на флангах, чтобы создать угрозу окружения города. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную».

Купянское направление


Здесь российская армия расширяет контроль над территориями в районе Песчаного. Наши штурмовики фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового. Также ведутся бои в Синьковке.

Решающий бой


Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает атаку ВСУ в Курской области решающим боем, который и станет завершением СВО.

По его словам, ВСУ перебросили в российское приграничье самые боеспособные подразделения, из-за чего у противника посыпалась оборона по всей линии фронта.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — считает Алаудинов.

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#минобороны рф
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#армия россии
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#вс рф
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по сосредоточению боевиков и техники ВСУ под Сумами
04 сентября 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские войска ударили ракетами по живой силе и технике боевиков ВСУ в Сумской области Украины, доложили в Минобороны РФ.
«В результате ракетного удара уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ», — прокомментировали в оборонном ведомстве.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Аналитики говорят, что руководство Украины давно необходимо менять. В частности, отмечается, что нужно объявить импичмент главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
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#минобороны рф
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В Курской области уничтожили украинскую ДРГ
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ в Курской области
04 сентября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/N-sky

Украинскую ДРГ в Курской области ликвидировали российские пехотинцы, пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — прокомментировал собеседник агентства.
Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. В Минобороны РФ докладывали, что в указанный район направили подкрепление. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, ВС РФ и пограничники. По заявлению главкома ВСУ Александра Сырского, нападение под Курском должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#мир
#россия
#украина
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#война
#курская область
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