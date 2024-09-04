На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей

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В пяти украинских областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, заявило в Telegram Минэнерго Украины.
«[ВС России] атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», — сказано в сообщении министерства.Там указали на сложную ситуацию в энергосистеме из-за последствий удара 26 августа.
Ранее на большей части украинской республики были введены экстренные отключения электроэнергии. Подачу электричества прекратили в ряде областей, а также в Киеве.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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Никита Кротов