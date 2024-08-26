На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу

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Украинский национальный перевозчик «Укржелдорога» начал переводить поезда на тепловозную тягу. На такую меру в компании вынуждены были пойти из-за массовых отключений электричества.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале перевозчика. Уточняется, что имеются обесточивания линий в разных регионах страны. Для возобновления движения поездов дальнего следования на линию выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электричек также имеет задержки, на местах работают энергетики.
В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Украины. Сообщается о взрывах в разных регионах страны. Отключения подачи электроэнергии зафиксировано в Киеве и других крупных городах.
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Александр Бойцов