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На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу

«Укржелдорога» из-за отключений света переводит поезда на тепловозную тягу
26 августа 2024, 11:04
Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Украинский национальный перевозчик «Укржелдорога» начал переводить поезда на тепловозную тягу. На такую меру в компании вынуждены были пойти из-за массовых отключений электричества.


Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале перевозчика. Уточняется, что имеются обесточивания линий в разных регионах страны. Для возобновления движения поездов дальнего следования на линию выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электричек также имеет задержки, на местах работают энергетики.

В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Украины. Сообщается о взрывах в разных регионах страны. Отключения подачи электроэнергии зафиксировано в Киеве и других крупных городах.

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Российскому бойцу в зоне СВО спас жизнь молитвенник в нагрудном кармане
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Бойца Вооружённых сил РФ с позывным Чемба спасла от осколка украинского снаряда брошюра «Молитвенный щит православного воина». Солдат носил её в нагрудном кармане.
Об этом случае рассказал телеканалу «Звезда» Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Батюшка подарил эту книжицу солдату, после чего тот всегда носил её с собой. Осколок снаряда попал прямо в грудь российскому бойцу. Он насквозь пробил молитвенник и отклонился в сторону, так что рана получилась по касательной. В госпитале врачи подтвердили: если бы не «Молитвенный щит», рана была бы смертельной, так как осколок угодил бы прямо в сердце.

Иеромонах Константин не только поддерживает бойцов Словом Божьим, но и является командиром эвакуационной группы, вывозя с поля боя раненых. По словам священника, ежедневно бывающего на передовой, на войне нет неверующих. Постоянно сталкиваясь со смертью, бойцы начинают как-то больше задумываться о Боге, становятся более внимательными к вере.

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Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области
МО РФ: В группировку в Курской области поставили дополнительное вооружение
26 августа 2024, 11:25

Фото: istock/vladj55

Минобороны России сообщило, что в группировку, которая обеспечивает безопасность Курской области, поставлено дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом оборонное ведомство написало в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Сообщается, что от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. По данным МО РФ, 19 вопросов решены.

«Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении министерства.

В оперативную группу Координационного совета Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах по обеспечению группировок.

За последние сутки новые запросы от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей не поступали. Ранее каждая из областей направила по восемь запросов, все они были успешно решены, отметили в Министерстве обороны России.

Стало известно, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

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По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве
Лебедев: ВС РФ ударили по месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве
26 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

По месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве ударили бойцы ВС РФ. Об этом журналистов РИА Новости проинформировал пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Прилетело в место (в Полтаве — прим. ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления» — прокомментировал координатор движения сопротивления.

Лебедев подчеркнул, что украинские радикалы еще долго не смогут провести ротацию.

Ранее руководитель военной администрации Полтавской области Филипп Пронин информировал, что в украинском регионе после взрывов получил повреждения промышленный объект.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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#мир
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#вс рф
#всу
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В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке
26 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Silent_GOS

При украинском телемарафоне в телевизионной студии вырубило свет, сообщает Mash. Все произошло, когда ведущая говорила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали массированный удар по украинской территории. СМИ Украины информировали, что взрывы слышали под Харьковом, Одессой, Киевом, Хмельницким, Львовом, Тернополем и других областях республики.

Телемарафон Украины в круглосуточном режиме запустили в феврале 2022 года.

До этого была информация, что в Киеве после взрывов продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подобная ситуация с электроэнергией наблюдается под Николаевом.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
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#украина
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#война
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#телевидение
#новости
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В Киеве после взрывов продолжаются перебои со светом и с водой
26 августа 2024, 10:49

Фото: istockphoto / reflection_art

В некоторых районах Киева после взрывов были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
«По информации издания «Страна.ua», на правом берегу Киева из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением.Также стало известно, что в Броварах Киевской области пропал свет», — поделились в РИА Новости.

Кроме того, проблемы с электричеством были зафиксированы в Николаевской области и временно подконтрольном Украине Запорожье.

Утром 26 августа российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

Согласно сообщениям СМИ, взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье.

На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
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#сми
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#новости
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В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
26 августа 2024, 10:36

Фото: istock/NiseriN

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что дрон, уничтоженный на подлете к городу, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

До этого командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.

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ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине
26 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto / zim286

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников поделился, что удары наносятся как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в РИА Новости.
«В Ивано-Франковске попадание в ангар с техникой. По сообщениям сопротивления, там спрятали два F-16. Знать будем позже. Было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами. В городе, где уже были прилеты, перекрыта часть улиц. Скорые носятся пачками. Почти во всем городе нет света», — отметил Лебедев.

По данным подполья, в Одессе также был поражен энергетический объект, что привело к отключению света. По Киеву и его окраинам было нанесено около десяти ударов. В Стрий (Львовская область) несколько раз были слышны взрывы. Взрывы также были зафиксированы в Хмельницком и Волыни, где пострадали военные ВСУ.

В Полтаве удар пришелся по месту дислокации ВСУ, что привело к отмене ротаций. В Николаевской области мощный взрыв вызвал отключение света.

Воздушная тревога объявлена по всей стране после 6:00 по Москве. Местные СМИ сообщили о взрывах во многих регионах, включая Киевскую, Харьковскую, Винницкую, Днепропетровскую и другие области.

В Киеве после серии взрывов начались перебои с электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что это связано с проблемами в общеукраинской энергосети.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
Подполье: в Киеве прогремели около десятка взрывов
26 августа 2024, 10:23

Фото: istock/Zeferli

Россия вновь подверглась атакам украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны России, ночью было сбито девять БПЛА в Саратовской области, три — в Курской области, по два — в Белгородской, Брянской и Тульской областях, а также по одному — в Орловской и Рязанской областях. В период с 06:00 до 06:30 мск были уничтожены два украинских БПЛА над Брянской и Ярославской областями.
Для Украины сегодняшний день стал настоящим кошмаром, так как российские военные беспилотниками и ракетами наносят ответные удары по десяткам объектов Вооруженных сил Украины по всей стране. Подробнее о том, что сейчас происходит на Украине читайте в материале «Радио 1».

Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Основная цель — энергетическая инфраструктура. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Где звучат взрывы

На фоне воздушной тревоги в Кропивницком (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Помимо этого, они были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской области и Львовской.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в различных городах, включая Киев, Одессу, Хмельницкий и Харьков. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер подтвердил информацию о взрывах в городе.

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине

Подполье сообщило, что в Киеве прогремели около десятка взрывов

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города.

Наносятся удары по городу Стрий во Львовской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удары были нанесены по городу Стрий в Львовской области, один из которых вызвал мощную детонацию, после чего в этом районе пропало электричество.

Удар в направлении полигона в Тернопольской области

По словам Лебедева, российские военные нанесли удар в сторону полигона в Тернопольской области, в результате чего ощущалась мощная взрывная волна.

Помимо этого, он рассказал, что в Николаевской области произошел мощный взрыв в районе одной из крупнейших подстанций. После удара поступили сообщения о перебоях с электричеством в нескольких районах области.

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Почти весь Ивано-Франковск остался без света

Почти весь Ивано-Франковск на Украине остался без электричества, а часть города перекрыта военными. По данным источников сопротивления, произошло попадание в резервуары с горюче-смазочными материалами, из которых поднимается черный дым.

По словам координатора, в Ивано-Франковске произошел удар по ангару, где находилась недавно доставленная техника. Сообщается, что в этом районе могли быть скрыты два F-16. Подробности станут известны позже.

Уничтожены украинские боевики в Волыни

«В Волыни по бандеровцам прилетело», — сообщил подпольщик Лебедев.

Помимо этого, Армия России нанесла удар по месту размещения подразделений ВСУ в Полтаве.

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#Харьков
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Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО
Множественные взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и других украинских городах
26 августа 2024, 10:08

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

В Курской области продолжаются ожесточенные бои, российская армия начала массированный обстрел Украины.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 26 августа приводит редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали Саратов и Энгельс

Ночью 26 августа ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа сообщил, что обломки украинских беспилотников попали в жилые дома.

Четыре человека пострадали. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальным медицинская помощь оказали на месте.

Очевидцы рассказали, что пострадала обшивка многоэтажного дома, выбило стекла на нескольких этажах.

В Энгельсе в результате прилета беспилотника повреждено минимум 20 машин — осколки упали на парковку во дворе.

Массированная атака по Украине

После удара украинских беспилотников ВС РФ начали массированную ракетную атаку по Украине. По данным украинских СМИ, с 7:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Тернопольской областях Украины.

В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. В Киеве прогремели взрывы в аэропорту Жуляны, всего в городе прозвучало около десяти взрывов.

В связи с этим «Укрэнерго» ввело графики аварийного отключения света в некоторых городах.

На Украине начались экстренные отключения электроэнергии
На Украине начались экстренные отключения электроэнергии

Курская область

Ожесточенные бои продолжаются в Курской области — ВС РФ планомерно выбивают ВСУ с российской территории. Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что ночью по скоплению бойцов ВСУ был нанесён массированный удар с воздуха. Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанесли удар авиационными средствами по колонне ВСУ, которую сопровождала бронированная военная техника.

По данным «Военкоров Русской Весны», продолжаются бои юго-восточнее Суджи в районе Спальное-Борки-Плехово. Бойцы спецназа РФ атаковали позиции противника в южной части посёлке Борки. Как сообщает канал «ZOG 2.0», ВСУ оказались буквально запуганы количеством наших ударов по их позициям, что даже на эвакуацию боится передвигаться на технике.

В районе села Нижняя Паровая русская армия уничтожила украинскую разведгруппу, состоящую из трёх человек.

Около Казачьей Лопани Харьковской области пресекли попытку вражеской ДРГ прорваться через границу России. После неудачи ВСУ попытались укрыться в заброшенном элеваторе, куда прилетели авиабомбы ВКС РФ.
Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ

Торецкое направление

На Торецком направлении боевики ВСУ окопались на вершине террикона шахты Новая, а из местной колонии сделали укрепрайон. Штурмовики РФ выровняли линию фронта около городской больницы и продвигаются в городской застройке.

Купянское направление

Ведутся встречные бои. ВС РФ локально продвигается у Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки. Около Песчаного российская армия с юга и севера расширила выступ. Из-за недостатка резервов у бойцов ВСУ до реки Оскол российские военные могут успеть дойти еще в этом месяце.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС РФ расширили зону контроля на восток и юго-восток от Мариновки. Бои ведутся у террикона шахты Россия (Котляревского). От текущей линии фронта до восточного рубежа Селидово около трех км. Селидово полностью обесточено, идет эвакуация. Российские бойцы перерезали трассу Красноармейск (Покровск)-Карловка у Николаевки, нарушив логистику гарнизона ВС Украины в Карловке.

ВС России зачистили плацдарм площадью 8 кв км северо-западнее Калиново, обходят село по флангам и продвигаются к Карловской трассе.
Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области
Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области

Кураховское направление

Армия России закрепилась на пересечении дорог Сладкое-Водяное и Константиновка-Угледар. Военнослужащие РФ продвигаются западнее в сторону Водяного и шахты Южнодонбасская-3. Дорога от Водяного до Константиновки также контролируют бойцы РФ. Помимо этого, под огневым контролем России дорога от Красногоровки к Желанному-1 и Желанному-2.

Северское направление

В районе Верхнекаменского российская артиллерия уничтожила технику ВСУ и нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных.

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