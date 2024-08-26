На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу

Россия вновь подверглась атакам украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны России, ночью было сбито девять БПЛА в Саратовской области, три — в Курской области, по два — в Белгородской, Брянской и Тульской областях, а также по одному — в Орловской и Рязанской областях. В период с 06:00 до 06:30 мск были уничтожены два украинских БПЛА над Брянской и Ярославской областями.