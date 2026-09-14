Граборов призвал проверять результаты работы ИИ с документами и расчетами
Руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов рассказал, что нейросети способны взять на себя подготовку текстов, презентаций, таблиц и итогов рабочих встреч. Однако финальную проверку материалов человеку стоит проводить самостоятельно.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что ИИ помогает превратить голосовые заметки или краткие тезисы в цельный текст. Крупный документ сервис способен адаптировать в презентацию под конкретную аудиторию. Для точного результата пользователю важно заранее обозначить главную идею, уровень подготовки читателей и формат будущего материала.
Нейросети пригодятся при выборе исполнителя или поставщика, отметил Граборов. Им можно поручить разбор нескольких коммерческих предложений, сравнение цен и состава услуг. Эксперт посоветовал попросить систему указать ссылки на пункты документов, где содержатся выводы. После этого стоит отдельно запросить оценку рисков и перечень сведений, необходимых для принятия решения.
ИИ способен объединить однотипные файлы в общую таблицу, сопоставить показатели за разные периоды и построить графики. При расчетах Граборов рекомендовал запрашивать готовый файл с формулами. Итоговая цифра из чата не позволяет понять, какие данные попали в вычисления и не допустила ли программа ошибку.
Технологию можно использовать для обработки записей совещаний. Нейросеть составит конспект, выделит поручения, решения и ответственных сотрудников. При этом особое внимание следует уделить формулировкам договоренностей: осторожное предложение не должно превратиться в утвержденный план, а в списке задач не должны появиться выдуманные сроки.
По словам специалиста, ИИ пригодится и в повседневных делах — при составлении маршрутов поездок, ведении семейных расходов или изучении нового хобби. Чем выше цена возможной ошибки, тем тщательнее человеку нужно перепроверять выводы системы, заключил Граборов.
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