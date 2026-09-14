Граборов призвал проверять результаты работы ИИ с документами и расчетами

14 сентября 2026, 07:27

IT-эксперт Граборов: ИИ можно передать подготовку текстов и презентаций

Фото: iStock/Alexander Sikov

Руководитель блока «Цифровой Бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов рассказал, что нейросети способны взять на себя подготовку текстов, презентаций, таблиц и итогов рабочих встреч. Однако финальную проверку материалов человеку стоит проводить самостоятельно.