Россиянам назвали частые причины инсульта

13 сентября 2026, 20:47

Врач Умнов: инсульт происходит от закупорки или разрыва сосуда

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Причинами инсульта чаще всего становятся закупорка или разрыв сосуда, что нарушает кровоснабжение мозга. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».





По словам специалиста, ключевой фактор риска — неконтролируемое артериальное давление. Врач привел в пример случаи, когда пациенты либо не следят за показателями, либо при повышении ограничиваются разовым приемом лекарства и забывают о проблеме. Серьезный вред сосудам наносит и избыток сахара в рационе.





«Еще сравнительно недавно сахар считался роскошью и встречался редко — поэтому и такие болезни, как диабет и атеросклероз, встречались куда реже. Сегодня сахар присутствует практически в каждом продукте, поэтому важно осознанно ограничивать сладости и лакомства. Риск еще сильнее возрастает при малоподвижном образе жизни, недостаток активности ухудшает кровообращение, нарушает обмен веществ и способствует развитию диабета, ожирения и гипертонии», — отметил Умнов.